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nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện

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nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện

Từ ngày 30.07 đến 01.08.2026, tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG 2026), nPL Logistics ghi dấu ấn mạnh mẽ với không gian trưng bày hiện đại cùng hệ sinh thái giải pháp logistics tích hợp.

Không chỉ giới thiệu năng lực hạ tầng và vận hành, doanh nghiệp còn mang đến những giải pháp toàn diện giúp khách hàng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.

VILOG 2026 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ về quy mô khi thu hút hơn 450 doanh nghiệp cùng 550 gian hàng trưng bày. Sự kiện trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự hiện diện đông đảo của các tổ chức, hiệp hội logistics uy tín hàng đầu thế giới như WCA, JCtrans, WIFFA, CIFA, TCCA, GLA, VLA, HNLA, VALOMA... Với sự gia tăng vượt trội của các đơn vị tham gia cùng sự góp mặt của các liên minh toàn cầu không chỉ thúc đẩy cơ hội giao thương rộng mở, mà còn khẳng định Việt Nam là một mắt xích chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gii pháp logistics tích hp thu hút s quan tâm ti trin lãm

Tại VILOG 2026, nPL Logistics giới thiệu mô hình Integrated Logistics Solutions, kết nối đồng bộ các dịch vụ từ hạ tầng công nghiệp, kho vận, vận tải nội địa, logistics quốc tế, khai báo hải quan đến quản lý phân phối.

Theo đại diện doanh nghiệp, thay vì triển khai từng dịch vụ riêng lẻ, mô hình logistics tích hợp giúp khách hàng quản lý chuỗi cung ứng trên một hệ sinh thái thống nhất, góp phần tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và rút ngắn thời gian xử lý trong toàn bộ quá trình lưu chuyển hàng hóa.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, gian hàng của nPL Logistics thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu đến tìm hiểu các giải pháp vận hành phù hợp với nhu cầu thực tế.

nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện- Ảnh 1.

Gian hàng nPL Logistics thu hút đông đảo đối tác và khách tham quan tại VILOG 2026

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Một trong những nội dung được giới thiệu tại gian hàng là hệ thống hạ tầng logistics của nPL Logistics với hơn 2,2 triệu m² kho xưởng tại các khu công nghiệp trọng điểm. Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của nhiều lĩnh vực như sản xuất, điện tử, FMCG, thương mại điện tử, hàng công nghiệp và chuỗi cung ứng lạnh.

nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện- Ảnh 2.

Kho xưởng cho thuê hiện đại chất lượng cao

Ở lĩnh vực vận tải, doanh nghiệp hiện vận hành đội xe gồm hơn 200 đầu kéo container, hơn 100 xe tải các loại và hơn 20 xe cẩu tự hành, kết nối với hệ thống cảng biển, ICD, khu công nghiệp và các trung tâm logistics trên cả nước.

Song song với hạ tầng, nPL Logistics cũng giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị vận hành thông qua các hệ thống WMS, TMS và SAP, kết hợp cùng dịch vụ logistics quốc tế, khai báo hải quan và quản lý phân phối. Theo doanh nghiệp, việc đồng bộ hạ tầng và công nghệ giúp nâng cao khả năng kiểm soát, tối ưu chi phí và tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Ti ưu chui cung ng và hưng đến gii pháp bn vng

Bên cạnh hệ sinh thái dịch vụ, nPL Logistics cũng chia sẻ định hướng phát triển giải pháp logistics dựa trên bốn yếu tố gồm tốc độ, vị trí, bảo mật và giải pháp tích hợp.

Theo doanh nghiệp, tốc độ xử lý, vị trí hạ tầng thuận lợi, khả năng bảo mật trong quản lý hàng hóa và dữ liệu, cùng việc tích hợp toàn bộ dịch vụ trên một hệ sinh thái là những yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng chuỗi cung ứng trong giai đoạn hiện nay.

nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện- Ảnh 3.

Nhân viên nPL logistics tư vấn cho khách tham quan gian hàng

Đội ngũ chuyên gia của nPL Logistics cũng trực tiếp trao đổi với khách tham quan về các bài toán liên quan đến lưu kho, vận tải, logistics quốc tế và tối ưu vận hành, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

nPL Logistics ghi dấu ấn tại VILOG 2026 với giải pháp logistics tích hợp toàn diện- Ảnh 4.

Khách hàng quốc tế check in tại gian hàng nPL

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Trong bối cảnh nhu cầu tối ưu chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng tìm kiếm các đối tác có khả năng cung cấp giải pháp vận hành đồng bộ thay vì các dịch vụ logistics riêng lẻ.

Thông qua VILOG 2026, nPL Logistics tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối từ hạ tầng công nghiệp, kho vận, vận tải đến logistics quốc tế. Theo doanh nghiệp, mục tiêu là đồng hành cùng khách hàng trong việc tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các giải pháp logistics toàn diện.

nPL Logistics Corporation

Văn phòng HCM: 69 Nguyễn Thi, Phường Chợ Lớn, TP. HCM

Website: www.npllogistics.com 

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
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