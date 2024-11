IDI phát hành thành công 1.000 tỷ đông trái phiếu với lãi suất thấp kỷ lục

Thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HoSE: IDI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu IDIH2432001 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu IDIH2432001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31/10/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 31/10/2032.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo: “Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd (một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật Mauritius, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene 72201, Mauritius). Chi tiết các thông tin về bảo lãnh thanh toán được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thỏa Thuận Bảo Lãnh”.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 5,58%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp hiện nay (ngoại trừ nhóm Ngân hàng).

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Đơn vị liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Nguồn: HNX

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024, IDI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 23,88% so với cùng kỳ năm 2023.

Giải trình kèm báo cáo, doanh nghiệp này cho biết, nguyên nhân là do chi phí bán hàng tăng 75,24% tương đương tăng 21,98 tỷ đồng. Do chi phí cước tàu vận chuyển quốc tế tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 61,78% tương đương giảm 35,31 tỷ đồng do lãi suất tiền gửi giảm và do quý 3/2023 Công ty có ghi nhận doanh thu từ cổ tức của Công ty liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 54,1 tỷ đồng, giảm 20,03% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của IDI là 8.368 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 3.463 tỷ đồng. Nợ phải trả là 4.894 tỷ đồng. Vay và thuê tài chính (cả ngắn và dài hạn) là 4.344 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 07/11, giá cổ phiếu IDI ở mức 8.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,36% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 337 nghìn đơn vị.

Đáng chú ý, đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu IDI trong vòng 1 năm trở lại đây.