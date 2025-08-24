Idico hoàn tất phát hành gần 49,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Idico- CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông của công ty.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 15/8/2025, Idico đã phân phối thành công gần 49,5 triệu cổ phiếu cho 11.245 cổ đông và không có cổ phiếu lẻ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến chuyển giao cổ phiếu cho cổ đông trong tháng 9/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 495 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế tích lũy chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.

Ảnh minh họa

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Idico tăng từ gần 330 triệu cổ phiếu lên gần 379,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 3.300 tỷ đồng lên gần 3.795 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Idico vừa có công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Phan Văn Chính- Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 1/9/2025.

Trước đó, ông Phan Văn Chính đã có đơn xin từ nhiệm vị trí này vì lý do cá nhân.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu IDC, trong phiên giao dịch ngày 31/7/2025, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã thông thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra gần 3 triệu cổ phiếu IDC.

Cụ thể, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited đã bán ra 746.700 cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán ra 900.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,35 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu IDC từ gần 17,6 triệu cổ phiếu xuống còn gần 14,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,3187% xuống còn 4,4106% vốn tại Idico.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Idico ghi nhận doanh thu thuần gần 1.763,2 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Idico báo lãi ròng đạt gần 416 tỷ đồng, giảm 28,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Idico mang về doanh thu thuần gần 3.556,7 tỷ đồng, giảm 22,9% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 832,9 tỷ đồng, giảm 39,7%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Idico tăng 4,3% so với đầu năm, lên mức hơn 19.606,4 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.019,3 tỷ đồng, tăng 77,5% và chiếm 10,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 5.532,2 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.150,9 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 5.468,3 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nợ; tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 3.432,7 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng nợ.



