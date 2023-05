Idico (IDC): Lợi nhuận giảm 39% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 6% kế hoạch cả năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 IDC cho biết, doanh thu hợp nhất ghi nhận 246,7 tỷ đồng, chỉ bằng 35% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 146 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp hơn 59%, tăng mạnh so với con số gần 39% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính 37,6 tỷ đồng, giảm 38%, nhưng chi phí tài chính tăng cao lên 30,66 tỷ đồng (chi phí lãi vay), tăng 52,7%. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không đáng kể.

Kết quả công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 146,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 128 tỷ đồng, giảm 39,22% so với quý 1/2022.

Năm 2023, IDC đặt kế hoạch doanh thu hơn 8,276,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.525 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, IDC đã hoàn thành được 5,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo giải trình IDC, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 82,67 tỷ đồng so với quý 1/2022 do doanh thu ghi nhận một lần các hợp đồng cho hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng điều kiện ghi nhận theo quy định trong Thông tư 200 của Bộ tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản ghi nhận 12.136 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4%, trong đó tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên 820 tỷ đồng (tăng 47%), tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3-12 tháng hơn 268 tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 15.316 tỷ đồng, tăng 25%.

Trong nguồn vốn, tổng nợ phải trả 7.485,9 tỷ đồng, nhích nhẹ 4%, trong đó tổng nợ vay (nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn) tăng lên 2.721,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,9% so với đầu năm, công ty không có dư nợ trái phiếu. Vốn chủ sở hữu 4.660,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/VCSH 0,58 lần, tương đối an toàn.