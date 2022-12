Idocean – thương hiệu Việt với những sản phẩm mang quy chuẩn quốc tế

Từ định hướng rõ ràng đến thành công nhờ sự đầu tư bài bản và không ngừng sáng tạo



Idocean chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, xuất phát điểm là một Công ty thương mại phân phối độc quyền đa dạng các sản phẩm gồm nguyên liệu đồ uống pha chế, dụng cụ và thiết bị của những thương hiệu uy tín từ Đức, Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)…

Ngay từ khi thành lập, Idocean đã cam kết trong việc phục vụ khách hàng những nguyên liệu tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng với trang thiết bị đạt được những tiêu chuẩn cao cấp về an toàn thực phẩm và vận hành. Vậy nên các sản phẩm mà Idocean lựa chọn kinh doanh đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Loveramics, Teaespresso, Acaia, Comandante, Éditions Jean Lenoir – Le Nez du Café and Le Nez du Vin, Alcurnia.... Đến nay, Idocean đã trở thành nhà sản xuất và phân phối nguyên liệu, dụng cụ pha chế hàng đầu Việt Nam với thị trường trải dài khắp các tỉnh thành trong nước với gần 200 đại lý và điểm bán sỉ trên toàn quốc.

Từ nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, uy tín, năm 2018, khối kinh doanh của Idocean đã thành công xây dựng, áp dụng và vượt qua cuộc đánh giá để được tổ chức ISO xác nhận đạt Chứng nhận ISO 9001:2015 (Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn). Đây là tiêu chuẩn nền tảng cho mọi Hệ thống quản lý chất lượng, và phù hợp cho tất cả các ngành, lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp. Việc thành công đạt được chứng nhận ISO 9001 có thể xem như bước khởi đầu để Idocean tiếp cận nhiều tiêu chuẩn quốc tế hơn trong các mảng về phát triển bền vững, an toàn, trách nhiệm xã hội và kinh doanh liên tục.

Lúave - "đứa con" thành công nhờ những quy chuẩn nghiêm ngặt

Idocean chọn chiến lược "chậm mà chắc", vậy nên dù hoạt động từ 2007 và nhận được sự tin yêu của khách hàng thế nhưng đến 7 năm sau Idocean mới ra mắt thương hiệu riêng mang tên Lúave. Thương hiệu Lúave ra đời năm 2014 chính là hiện thân của sứ mệnh mang những sản phẩm chất lượng, an toàn và đáp ứng từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng dựa trên 3 tiêu chí: Sự tiện dụng trong sử dụng và bảo quản; Đơn giản hoá trong việc vận hành; Tối ưu chi phí cho khách hàng. Bộ sưu tập các sản phẩm Lúave thực sự rất phong phú từ bột trà sữa, trà, bột kem béo thực vật, bột ca cao… được các chuỗi nhà hàng, chuỗi cafe, tiệm trà sữa và tiệm bánh nổi tiếng Việt Nam tin dùng.

Để đảm bảo cam kết về chất lượng của sản phẩm, năm 2019 Idocean đã đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ khép kín và hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu được đặt tại Long An với diện tích lên đến 6.000 mét vuông. Tất cả các sản phẩm bột thương hiệu Lúave đều đang được sản xuất tại nhà máy này. Sự đầu tư nghiêm túc của Idocean đã được sự ghi nhận xứng đáng khi liên tục đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và mới đây nhất chứng nhận FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm).

Được biết tiêu chuẩn FSSC 22000 là sự kết hợp hai tiêu chuẩn ISO 22000 và PAS 220 + các yêu cầu bổ sung thành và hoàn toàn được công nhận bởi tổ chức GFSI (The Global Food Safety Initiative – Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu). FSSC hiện được xem là hệ thống chứng nhận An toàn Thực phẩm cao cấp nhất trong ngành thực phẩm được Quốc tế công nhận và phổ biến bậc nhất trên thế giới. Tính đến thời điểm được cấp giấy chứng nhận, Idocean là doanh nghiệp thuần Việt hiếm hoi trong danh sách bởi phần lớn doanh nghiệp nhận được chứng nhận này đều là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Idocean nhận chứng nhận FSSC 22000 và ISO 9001.

"Chặng đường 15 năm đã qua của Idocean không dài nhưng cũng không quá ngắn, chính sự tin yêu của đối tác, khách hàng và những thành quả kể trên là động lực lớn dành cho chúng tôi. Hy vọng với những tiền đề đã có, chúng tôi có thể viết tiếp những chương mới để giới thiệu thêm nhiều giải pháp pha chế toàn diện đồng hành cùng sự phát triển của quý khách hàng trong tương lai", Ông Lâm Quang Thành Chung – Giám đốc Idocean chia sẻ.

Có thể thấy, nhờ vào sự đồng nhất từ cam kết đến hành động cùng tôn chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm, sự hài lòng của khách hàng làm động lực phát triển, Idocean đã và đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày để mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.