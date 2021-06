IFC tài trợ 150 triệu USD cho SeABank

Đây là hợp phần đầu tiên của gói tài trợ đến 150 triệu USD giữa IFC với SeABank nhằm giúp mở rộng cho vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, gia tăng cơ hội tiếp cận tài chính khí hậu và thúc đẩy thương mại quốc tế.



Gói tài trợ này sẽ bao gồm 80 triệu USD từ IFC và 50 triệu USD được huy động từ các bên cho vay quốc tế, cùng với hạn mức tài trợ thương mại 20 triệu USD. Với mục tiêu bao trùm là gia tăng danh mục cho vay DNVVN của SeABank, tối thiểu 20 triệu USD sẽ được dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, với hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ Doanh nhân (We-Fi). Với chiến lược mở rộng tiếp cận DNVVN do phụ nữ làm chủ, tài trợ của IFC sẽ giúp ngân hàng tăng gấp ba dư nợ cho vay DNVVN do phụ nữ làm chủ hiện tại, chiếm khoảng 25% tổng danh mục DNNVV của ngân hàng vào năm 2024.

Tài trợ khí hậu là một lĩnh vực mới ở Việt Nam với cơ hội đầu tư khí hậu trị giá 753 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2030 khi quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. IFC sẽ hỗ trợ SeABank đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu này với 30 triệu USD phân bổ cho các dự án thân thiện với môi trường. Hỗ trợ của IFC dự kiến ​​sẽ giúp SeABank xây dựng danh mục tài chính khí hậu trị giá 60 triệu USD vào năm 2024.

"Khoản tài trợ dài hạn và tư vấn kỹ thuật của IFC sẽ cho phép SeABank tập trung vào hai phân khúc chiến lược – DNVVN do phụ nữ làm chủ và tài trợ khí hậu - và định vị ngân hàng trở thành ngân hàng được lựa chọn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các dự án thân thiện với môi trường trong năm năm tới," bà Lê Thu Thủy, Tổng Giám đốc SeABank cho biết. "Trước tình hình đại dịch, khoản đầu tư kịp thời của IFC cũng cho phép chúng tôi mở rộng hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp hơn vào thời điểm quan trọng này, đồng thời cũng góp phần cho sự ổn định của thị trường tài chính Việt Nam nói chung."

IFC cũng sẽ triển khai chương trình tư vấn giúp SeABank phát triển danh mục cho vay cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đẩy mạnh tài trợ khí hậu và nâng cao năng lực quản lý các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong hoạt động của ngân hàng. IFC sẽ tư vấn cho SeABank xây dựng chiến lược ngân hàng dành cho phụ nữ để giúp thu hẹp mức thiếu hụt tài chính 4,9 tỷ USD của các DNVVN do phụ nữ làm chủ, chiếm hơn 20% tổng thiếu hụt tài chính của DNVVN tại Việt Nam. Ngân hàng sẽ tài trợ nhiều hơn cho các công trình xanh và các dự án sử dụng tài nguyên hiệu quả để giúp giảm phát thải khí nhà kính. Thiết lập một hệ thống đồng bộ quản lý các rủi ro về môi trường, xã hội và quản trị phù hợp với các yêu cầu của IFC sẽ tăng cường năng lực đánh giá và quản trị rủi ro môi trường và xã hội, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của SeABank cũng như giúp mở rộng danh mục tài trợ dự án xanh.



"Quan hệ đối tác mới của IFC với SeABank khẳng định lại cam kết của IFC đối với sự phát triển vững mạnh hơn của ngành tài chính Việt Nam," ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia, và Lào cho biết. "Khoản đầu tư này thể hiện sự tin tưởng của chúng tôi vào SeABank và định hướng chiến lược của ngân hàng trong việc gia tăng tài trợ cho DNVVN và các dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm, và hỗ trợ Việt Nam phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa sau đại dịch COVID-19."



Hạn mức bảo lãnh thương mại trị giá 20 triệu USD của IFC trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) sẽ tăng cường năng lực tài trợ của SeABank cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để giảm thiểu gián đoạn thương mại trước đại dịch hiện nay. Việc tham gia GTFP sẽ cho phép SeABank gia nhập mạng lưới trên 500 ngân hàng đối tác tại gần 100 thị trường mới nổi.