iHouzz hợp tác cùng Đất Xanh Miền Bắc phát triển kinh doanh và công nghệ BĐS

Theo thỏa thuận hợp tác, Đất Xanh Miền Bắc sẽ đưa các dự án công ty đang triển khai lên Sàn TMĐT BĐS iHouzz, thiết lập kênh phân phối bất động sản trực tuyến sôi động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ việc tìm kiếm thông tin đến trải nghiệm giao dịch, tạo nên những giá trị đột phá, khẳng định vị thế hàng đầu của hai thương hiệu trên thị trường bất động sản.

Dự án BenHill được chọn làm sản phẩm tiên phong đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa iHouzz và Đất Xanh Miền Bắc lần này. Cụ thể, Đất Xanh Miền Bắc sẽ đưa toàn bộ sản phẩm căn hộ BenHill – một trong những sản phẩm trọng điểm tại Thuận An, Bình Dương mà Đất Xanh Miền Bắc đang độc quyền phân phối lên Sàn TMĐT BĐS iHouzz để triển khai bán hàng. Đồng thời, trong tương lai gần, các sản phẩm Đất Xanh Miền Bắc đang phân phối cũng sẽ lần lượt được niêm yết trên Sàn TMĐT BĐS iHouzz, tạo nên danh mục dự án bất động sản đa dạng toàn quốc.

Sự kết hợp cộng hưởng giữa iHouzz và Đất Xanh Miền Bắc không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh cho cả hai bên, mà còn mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận thông tin về dự án và đặt mua sản phẩm với các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra, thông qua Sàn TMĐT iHouzz, đội ngũ kinh doanh của Đất Xanh Miền Bắc sẽ dễ dàng nhận bán các sản phẩm tại khu vực miền Nam một cách hiệu quả. Sự kết nối xuyên vùng miền này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực bán hàng mà còn gia tăng cơ hội giao dịch sản phẩm thành công.

Ông Lê Anh Tân – Giám đốc Khối Phát triển hệ thống iHouzz và bà Đặng Thị Duyên – Giám đốc Kinh doanh Khu vực Miền Nam của Đất Xanh Miền Bắc thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, iHouzz cam kết hỗ trợ Đất Xanh Miền Bắc triển khai các hoạt động tiếp thị đến khách hàng tiềm năng trên Sàn TMĐT BĐS của mình. Ngoài ra, iHouzz cũng sẽ hỗ trợ Đất Xanh Miền Bắc tiếp đón khách hàng đến từ các tỉnh miền Bắc tại chuỗi văn phòng kinh doanh quy chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho Đất Xanh Miền Bắc trong việc tư vấn, chốt giao dịch trực tuyến lẫn trực tiếp mọi lúc, mọi nơi. Song song đó, đội ngũ kinh doanh từ hệ thống văn phòng iHouzz cũng sẽ tham gia phân phối các sản phẩm của Đất Xanh Miền Bắc triển khai trên Sàn TMĐT nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động bán hàng cho Đất Xanh Miền Bắc.

Ông Lê Anh Tân – Giám đốc Khối Phát triển hệ thống iHouzz, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Đất Xanh Miền Bắc, một đối tác lớn trong ngành bất động sản. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của iHouzz và mạng lưới phân phối uy tín của Đất Xanh Miền Bắc chắc chắn sẽ mang đến những giải pháp đột phá, giúp kết nối hiệu quả giữa sản phẩm và khách hàng".

Sản phẩm dự án căn hộ BenHill được Đất Xanh Miền Bắc phân phối trên Sàn TMĐT BĐS iHouzz

Bà Đặng Thị Duyên – Giám đốc Kinh doanh Khu vực Miền Nam của Đất Xanh Miền Bắc, bày tỏ kỳ vọng: "Bước vào giai đoạn thị trường tăng trưởng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu mảng phân phối bất động sản, Đất Xanh Miền Bắc luôn tìm cách thay đổi để tạo ra sự khác biệt. Và chúng tôi đã chọn Sàn TMĐT BĐS iHouzz để tạo ra sự khác biệt này. Tôi tin rằng Sàn TMĐT BĐS iHouzz sẽ là "cánh tay nối dài" hỗ trợ Đất Xanh Miền Bắc hiện thực hóa chiến lược, tạo ra ưu thế vượt trội, tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường vào khu vực Miền Nam của chúng tôi. Đây sẽ là nơi truyền tải 140 dự án Đất Xanh Miền Bắc đang triển khai đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm đúng nhu cầu nhanh hơn, chính xác hơn và mua được sản phẩm bất động sản với giá thực cùng chính sách ưu đãi tốt nhất".

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa iHouzz và Đất Xanh Miền Bắc đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản. Với tiềm năng và lợi thế từ cả hai bên, đây sẽ là động lực lớn để thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển, hướng tới tính minh bạch, tiện lợi và hiện đại hơn.

Về Đất Xanh Miền Bắc: Đất Xanh Miền Bắc là công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh, một trong những ông lớn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản tại Việt Nam. Hiện Đất Xanh Miền Bắc đang phân phối khoảng 140 dự án trên toàn quốc. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến: BenHill, River Gateway Long An, Cara River Park Cần Thơ, Grand World Phú Quốc, Nobu Danang, Epic Tower, The Senique Hanoi, Newtown Diamond Residence, Golden Hill Center, The Fibonan, Lotus 2 Bắc Giang, Hồng Bàng Midtown, Tecco Elite City Thái Nguyên, Safabay,…

Về iHouzz: iHouzz là công ty công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam, ra đời với khát vọng chuyển đổi số ngành bất động sản, cung cấp đến khách hàng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, tiện lợi và an toàn. Bên cạnh tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản, iHouzz tự hào khi đã xây dựng cho mình Sàn TMĐT BĐS tại Việt Nam và hệ thống văn phòng giao dịch bất động sản nhượng quyền quy chuẩn, hiện đại tại mỗi toà nhà và tuyến phố.