Imexpharm công bố kết quả tài chính 6 tháng đầu năm: EBITDA tăng 21%

Kết quả tài chính nổi bật

Trong nửa đầu năm 2025, Công ty tiếp tục phát huy lợi thế dẫn đầu trong sản xuất và phân phối dược phẩm chất lượng cao, thúc đẩy doanh thu ở cả hai kênh OTC và ETC.

Trong Quý 2 năm 2025, doanh thu gộp của Imexpharm đạt 770 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15% so với Quý 1, ghi nhận tăng trưởng tích cực ở cả 2 kênh OTC và ETC. Doanh thu thuần tăng 22% so với cùng kỳ và 7% so với quý trước dù công ty vẫn duy trì chính sách chiết khấu thương mại cạnh tranh. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu gộp đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; doanh thu thuần đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 48% và 46% kế hoạch doanh thu cả năm.

Động lực tăng trưởng chính trong nửa đầu năm đến từ sự bứt phá mạnh mẽ của kênh OTC với mức tăng 32% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên kênh OTC dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn công ty sau giai đoạn chững lại năm 2023–2024. Sự phục hồi của kênh OTC được ghi nhận ở tất cả các khu vực, đặc biệt là miền Bắc nơi có mức tăng trưởng vượt trội lên tới 70%. Trong khi đó, kênh ETC vẫn duy trì đà tăng vững 24% so với cùng kỳ, đóng góp 53% vào doanh thu gộp 6 tháng đầu năm 2025.

Ba nhóm thuốc chủ lực tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực: nhóm thuốc kháng sinh tăng 25%, nhóm thuốc ho tăng mạnh 73%, và nhóm thuốc hỗ trợ tiêu hóa tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Về hiệu quả sinh lời, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2025 đạt 488 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, nhờ kiểm soát tốt giá vốn với mức tăng 18%, thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu thuần. Kết quả này đến từ việc tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, cùng với hỗ trợ từ xu hướng giảm nhẹ giá nguyên liệu đầu vào (API). Biên lợi nhuận gộp trong quý 2 duy trì ổn định ở mức 40%, tương đương Quý 1.

Chi phí bán hàng và quản lý được kiểm soát phù hợp với tốc độ tăng doanh thu, đặc biệt trong Quý 2, giúp lợi nhuận trước thuế trong Quý 2 tăng 38% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế tăng 31%, đạt 43% kế hoạch năm.

EBITDA Quý 2 tăng 27% so với cùng kỳ, và tăng 21% trong 6 tháng đầu năm, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững về lợi nhuận hoạt động của công ty. Biên EBITDA đạt 22% trong nửa đầu năm.

Hoạt động kinh doanh nổi bật

Trong Quý 2, Imexpharm tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Tháng 4, Imexpharm tổ chức chuỗi hội thảo "Bước tiến mới trong điều trị kháng viêm corticoid – Viên nén phân tán trong miệng prednisolon ODT", bao gồm 5 hội thảo trực tiếp và 3 hội thảo trực tuyến. Nhờ dạng bào chế tiện lợi, dễ nuốt, sản phẩm prednisolon ODT cải tiến đã nhanh chóng tiếp cận hơn 5.000 khách hàng nhà thuốc và thu hút hơn 3.000 khách hàng mới.

Imexpharm cũng đã tổ chức chuỗi 4 hội thảo trực tuyến toàn quốc, thu hút sự tham gia của hơn 7.000 nhà thuốc, với nội dung xoay quanh các chủ đề như thuế, kỹ năng bán hàng và chăm sóc dược. Chuỗi hội thảo tháng 5 với chủ đề "Phối hợp thường gặp trong điều trị ho tại nhà thuốc" mang lại kiến thức thực tiễn cho dược sĩ. Công ty cũng duy trì hợp tác thường niên với Đại học Y Dược Cần Thơ, tổ chức buổi hội thảo hướng nghiệp.

Imexpharm tăng cường tương tác với hệ thống nhà thuốc lẻ và chuỗi nhà thuốc thông qua các chương trình đào tạo, đồng thời ký kết bốn hợp tác tiếp thị mới. Nhóm kháng sinh chủ lực cũng được đẩy mạnh truyền thông qua các chương trình tiếp thị y khoa, tiếp cận hơn 3.000 bác sĩ và hai hội thảo chuyên sâu "Imexforum" với sự tham gia của hơn 500 bác sĩ.

Nhân viên làm việc tại nhà máy Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Imexpharm tiếp tục tăng tốc hành trình chuyển đổi số thông qua nâng cấp hệ thống quản trị vận hành Base platform, chương trình đào tạo ISO 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin, các chương trình đào tạo nội bộ "Đào tạo Giảng viên nội bộ", "Ứng dụng AI nâng cao hiệu suất", "Prompt Engineering" và phân tích dữ liệu bằng Power BI.

Imexpharm vinh dự lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn năm thứ tư liên tiếp, đồng thời được vinh danh lần thứ hai trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA 2025) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Công ty cũng nhận bằng khen từ UBND tỉnh Đồng Tháp vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, được trao tặng danh hiệu tri ân, ghi nhận cống hiến bền bỉ của bà cho sự đi lên của quê hương Sen Hồng suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Truyền Thông và Thương Hiệu của Imexpharm, đại diện công ty nhận kỷ niệm chương CSA 2025. Ảnh: Imexpharm

"Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và bản thân chúng ta cũng vậy, tôi tin tưởng vào khả năng thích ứng của tập thể Imexpharm, để mang tới những sản phẩm chất lượng EU-GMP cho ngày càng nhiều bệnh nhân, và giữ vững vị thế là công ty Dược phẩm hàng đầu thông qua đổi mới sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ." Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, chia sẻ.