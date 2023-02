IMF dự báo 15 nước tăng trưởng GDP cao nhất thế giới năm 2023: Việt Nam xếp thứ mấy?

Cụ thể, trong năm 2023, Ugnada là một quốc gia ở Trung Phi được dự báo có tăng trưởng GDP cao nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 25,2%. Xếp thứ hai sau Ugnada là Libya với tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 17,9%.

Top 10 quốc gia được dự báo tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới trong năm 2023. Nguồn: IMF.

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại, từ 3,4% năm 2022 giảm xuống 2,9% vào năm 2023, trước khi tăng lên 3,1% vào năm 2024.



Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn cao hơn 0,2% so với dự báo trong ấn phẩm WEO công bố tháng 10-2022. Mức tăng trưởng trên là nhờ nhu cầu phục hồi đầy bất ngờ ở Mỹ và châu Âu, chi phí năng lượng giảm và nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi Bắc Kinh từ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19.

Báo cáo của IMF cũng cho biết, lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 8,8% năm 2022 xuống 6,6% năm 2023 và 4,3% năm 2024, nhưng vẫn cao hơn so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (3,5%).

Đối với một số nền kinh tế lớn trên thế giới, trong dự báo GDP năm 2023, IMF cho rằng mức tăng trưởng GDP của Mỹ là 1,4%, tăng so với mức 1% đã dự báo vào tháng 10-2022, do tiêu dùng, đầu tư mạnh hơn. IMF đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc cao hơn trong năm 2023, lên 5,2%, so với mức 4,4% đã dự báo vào tháng 10/2022.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ làm gia tăng áp lực lên giá hàng hóa, nhưng "về mặt cân bằng, tôi nghĩ rằng chúng tôi coi việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ có lợi cho nền kinh tế toàn cầu" vì điều đó giúp giảm bớt các trở ngại trong sản xuất.

Anh là nền kinh tế lớn duy nhất mà IMF dự báo sẽ suy thoái trong năm nay, với GDP giảm 0,6% trong bối cảnh các hộ gia đình phải vật lộn với chi phí sinh hoạt gia tăng, gồm cả chi phí năng lượng.

Bên cạnh đó, một số nền kinh tế châu Á sẽ có tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới trong năm 2023, dẫn đầu là Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ .

Trong các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Campuchia và Việt Nam lọt top 15 quốc gia được dự báo có tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2023 nhanh nhất thế giới.

Cụ thể, Việt Nam và Campuchia có tăng trưởng GDP đạt 6,2%, xếp lần lượt là 13 và 14 trên thế giới.

Xét trong quy mô khu vực Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam trong năm 2022 trong top cao nhất của khu vực Đông Nam Á.

Dự báo tăng trưởng GDP các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong năm 2023. Nguồn: IMF.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và Campuchia đều là 6,2%, xếp lần lượt là thứ nhất và thứ hai trong các nước thuộc thu vực Đông Nam Á. Ở vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5%, xếp thứ 38 trên thế giới trong năm 2023.



Philippines có tăng trưởng tưng tự Indonesia, đạt khoảng 5%, xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 41 trên thế giới trong năm 2023. Malaysia có tăng trưởng đạt khoảng 4,4%, xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 55 trên thế giới trong năm 2023.

Đông Timor có tăng trưởng đạt khoảng 4,2%, xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 59 trên thế giới. Thái Lan có tăng trưởng đạt khoảng 3,7%, xếp thứ 7 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 74 trên thế giới. Myanmar có tăng trưởng đạt khoảng 3,3%, xếp thứ 8 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 86 trên thế giới.

Brunei có tăng trưởng đạt khoảng 3,3%, xếp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 88 trên thế giới. Lào có tăng trưởng đạt khoảng 3,1%, xếp thứ 10 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 95 trên thế giới. Cuối cùng là Singapore có tăng trưởng đạt khoảng 2,3%, xếp thứ 11 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 131 trên thế giới.

Qua đó, Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2023 xếp thứ nhất trong khu vực Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới.