Imperial Lotus – Khám phá dự án đặc quyền nghỉ dưỡng xu hướng Semi-first Home

Gia tăng nhu cầu sử dụng biệt thự nghỉ dưỡng

Sự xuất hiện bất ngờ của dịch bệnh Covid-19 đã kéo theo sự thay đổi lớn trong lối sống, nếp sinh hoạt của con người. Con người có cơ hội nhận ra những gì mình trân quý nhất và không muốn thỏa hiệp, đồng thời xác định lại những ưu tiên của mình trong cuộc sống. Theo nhận định của giáo sư Rosabeth Moss Kanter thuộc Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ), những thay đổi liên quan tới đại dịch có thể là điểm ngoặt để thế giới có thể áp dụng những đề xuất cân bằng giữa cuộc sống và việc làm chất lượng hơn.

Làm việc từ xa mà không cần đến văn phòng, nghỉ dưỡng, tập trung chăm sóc sức khỏe… đã trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình. Đặc biệt đối với giới thượng lưu đa phần tập trung những người giàu có, quản lý doanh nghiệp, giới chuyên gia… có thể làm việc và chỉ đạo công việc từ xa, thì việc lựa chọn những kỳ nghỉ dài ngày đã trở thành ưu tiên lớn. Nhu cầu ở second-home nhiều hơn first-home chính là tiền đề hình thành nên mô hình Semi-first home – nơi giới thượng lưu có thể sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Thực tế này đã thôi thúc chủ đầu tư TIG phát triển Imperial Lotus trở thành dự án tiên phong xu hướng Semi-first home tại thị trường Phú Thọ. Vị thế Sơn thanh thủy tú - Thiên cát địa bảo, đặc quyền độc bản, nghỉ dưỡng tái tạo kết hợp trị liệu, nghỉ dưỡng quanh năm – là những điểm đặc biệt khi nhắc tới dự án thành phần mới nhất được TIG xây dựng trong đại dự án Vườn Vua Resort & Villas.

Imperial Lotus được kiến tạo trên nền đất cổ xưa là đầm sen Bạch Thủy và được nuôi dưỡng bởi dòng nước mát lành từ thượng nguồn vùng núi Thanh Sơn chảy về. Bên cạnh đầm sen có Đồi Vua (Vườn Vua) là điểm kết nối về hướng Đông, hướng 3 đỉnh Ba Vì sừng sững, tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ. Cùng với hệ sinh thái dịch vụ - tiện ích đã vận hành ổn định, chủ nhân biệt thự Imperial Lotus còn có cơ hội sở hữu hơn 40 dịch vụ độc bản như sân vườn và bể bơi riêng trong nhà; khu thác Onsen, bể bơi, bể sục lớn nhất dự án; vườn thiền nổi; hệ thống nhà hàng, café, minimart riêng trong nội khu…

Nhu cầu nghỉ dưỡng, trị liệu cũng được đáp ứng nhanh chóng với hệ thống Spa – Yoga – Massage đẳng cấp cùng chuỗi bể tắm khoáng, bể sục hiện đại. Với nguồn khoáng nóng 100% là nước tự nhiên từ mỏ suối khoáng nóng ngầm Thanh Thuỷ với nhiệt độ trung bình của nước khoáng nóng từ 37 – 43 độ C được hệ thống máy Headpumb giữ nhiệt ổn định ở nhiệt độ 37 – 38 độ C được lọc sạch và không dùng bất cứ hóa chất nào xử lý sẽ đảm bảo an toàn cho người sử dụng hàng ngày.

Mua giá chung cư - Ở nhà biệt thự

Sở hữu nhiều lợi thế đáp ứng nhanh chóng nhu cầu làm việc, sinh sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe… Ngay từ những ngày đầu ra mắt thị trường, Imperial Lotus đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới thượng lưu. "Khách hàng chia sẻ với chúng tôi rất nhiều lý do khi quyết định mua biệt thự Imperial Lotus. Từ mua để ở dài ngày, mua để có cơ hội chăm sóc sức khỏe thường xuyên, mua để thể hiện đẳng cấp cá nhân… điểm chung chính là để phục vụ nhu cầu sử dụng thực nên gần như không có tình trạng "lướt sóng". Đây chính là điểm khác biệt, khẳng định sự phát triển bền vững của dự án", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Nhằm kích cầu dụ án, chủ đầu tư đã triển khai chính sách "Mua giá chung cư - Ở nhà biệt thự" tại Imperial Lotus. Theo đó chỉ từ 6,3 tỷ đồng nhà đầu tư đã có cơ hội sở hữu một căn biệt thự khoáng nóng Imperial Lotus rộng hơn 300m2. Ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 0% cho 65% giá trị hợp đồng và ân hạn nợ gốc 3 năm. Như vậy khách hàng chỉ đóng mức 30% giá trị hợp đồng (tương đương 1,9 tỷ đồng) tới khi nhận bàn giao. Mức thanh toán sớm sẽ được chủ đầu tư áp dụng chiết khấu 14%, miễn phí quản lý từ 3-5 năm. Khi booking sớm, khách hàng sẽ nhận thêm ưu đãi tới 300 triệu đồng.

Khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn khá trầm lắng, chỉ những dự án sở hữu pháp lý minh bạch, phát triển bền vững mới "ghi điểm" với các nhà đầu tư. Tại thị trường Phú Thọ, không quá khi nhận xét rằng Imperial Lotus chính là sự lựa chọn hàng đầu trong thời điểm hiện nay!