Imperial Lotus trở thành điểm hẹn của cộng đồng cư dân thượng lưu

Mô hình bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng linh hoạt

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 khiến quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có tiến triển rõ nét trong nửa cuối năm. "Các Bộ luật mới chắc chắn sẽ mang đến những tác động tích cực cho thị trường nhưng cũng sẽ là "bộ lọc" loại bỏ các chủ thể không đủ năng lực ra khỏi cuộc chơi" là ý kiến được các chuyên gia Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đưa ra khi đánh giá về diễn biến thị trường thời gian qua.​

VARS cho rằng, thị trường sẽ chỉ còn "chỗ đứng" cho các chủ đầu tư kinh doanh bài bản, có quỹ đất lớn, có năng lực để phát triển dự án và nguồn lực tài chính vững mạnh. Xu hướng đầu tư bền vững sẽ tiếp tục được khẳng định bởi bên cạnh các sản phẩm nhà ở chất lượng cao, hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích liên tục được các chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện sẽ nâng cao giá trị các dự án trong cả trung hạn và dài hạn. Điều này thể hiện rõ nét tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng khi các dự án kiến tạo nên sản phẩm ngày càng linh hoạt.

Nếu như trước đây, nhắc đến bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là nhóm dự án nghỉ dưỡng ven đô vốn chỉ đáp ứng duy nhất nhu cầu "nghỉ dưỡng", thì nay "nghỉ dưỡng" đi kèm với khái niệm an cư. Hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện đã giúp chủ nhân bất động sản nghỉ dưỡng rút ngắn quãng đường di chuyển, dễ dàng tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng hàng ngày mà không cần phải đợi đến kỳ nghỉ cuối tuần hay sắp xếp lịch từ trước đó.

Lấy ví dụ tại dự án Vườn Vua Resort & Villas, khu biệt thự cao cấp Imperial Lotus đang được thị trường hấp thụ nhanh chóng bởi đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng. Bên cạnh các yếu tố mang tính điểm cộng truyền thống như pháp lý minh bạch, tiến độ thi công đảm bảo, kiến trúc độc đáo… thì chủ đầu tư còn hình thành nên hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ độc quyền, tôn vinh yếu tố độc bản và cái tôi cá nhân của khách hàng. Theo đó chủ nhân biệt thự có thể tùy ý thiết kế nội thất theo nhu cầu và được khuyến khích lưu trú lâu dài để hình thành nên cộng đồng dân cư tinh hoa thay vì chỉ đầu tư và ủy thác vận hành, cho thuê lại như trước đây.

Điểm hẹn nghỉ dưỡng, an cư của cộng đồng cư dân thượng lưu

Là dự án được khơi nguồn cảm hứng từ Tịnh Đế Liên - một loài sen quý hiếm, độc đáo, chủ đầu tư mong muốn khẳng định vị thế và chất sống cao cấp tại dự án nghỉ dưỡng có quy mô lớn bậc nhất Phú Thọ. Không chỉ phù hợp để nghỉ dưỡng, Imperial Lotus còn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu an cư của cư dân trong mọi độ tuổi. Với mật độ xây dựng thấp (25%), chủ đầu tư đã hình thành nên hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ nội khu và ngoại khu hiện đại, chăm sóc Thân – Tâm – Trí.

Theo đó khi sở hữu biệt thự Imperial Lotus, chủ nhân còn có cơ hội sở hữu hơn 40 dịch vụ độc bản như sân vườn và bể bơi riêng trong nhà; khu thác Onsen, bể bơi, bể sục lớn nhất dự án; vườn thiền nổi; hệ thống nhà hàng, café, minimart riêng… Cùng với đó là hệ thống dịch vụ, tiện ích chung đã vận hành ổn định có thể kể đến như khu nhà hàng Á - Âu; dịch vụ tắm Onsen chuẩn Nhật kết hợp massage, spa và các liệu trình chăm sóc sức khoẻ; công viên khoáng nóng The Little Onsen Town; các khu bể bơi bốn mùa; dịch vụ vui chơi giải trí như câu cá, chèo thuyền, đạp xe, karaoke…; khu vui chơi trẻ em… Đặc biệt bể onsen vô cực phong cách châu Âu sang trọng The Golden Palm Onsen Swimming Pool đã được vận hành, mang đến không gian trải nghiệm độc đáo, mới lạ giữa đảo sen xanh mát.

Một phong cách sống mới, an cư đỉnh cao đang được hình thành tại một dự án nghỉ dưỡng ven đô như Imperial Lotus sẽ giúp chủ nhân vừa khẳng định được vị thế, vừa có cơ hội tận hưởng không gian, tiện ích nghỉ dưỡng hàng ngày. "Nhu cầu nâng cao chất sống chuẩn resort đang được giới thượng lưu hướng tới. Với số lượng có hạn, Imperial Lotus đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư khi đến với thị trường nghỉ dưỡng Phú Thọ", đại diện một sàn giao dịch khẳng định.