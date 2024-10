Một trong những lý do quan trọng khiến thành phố Dĩ An phát triển vượt bậc là do nơi đây được hưởng lợi từ hệ thống giao thông hiện đại và đồng bộ. Thành phố nằm trên các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, hệ thống đường sắt Bắc - Nam tạo nên mạng lưới giao thông liên kết chặt chẽ.