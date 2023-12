INAX ra mắt gạch lát sàn mới, đưa thiên nhiên vào không gian sống

Với bề dày lịch sử 100 năm và hiện là nhà sản xuất gạch gốm sứ hàng đầu Nhật Bản, thương hiệu INAX không chỉ xem các dòng sản phẩm gạch lát sàn là niềm tự hào mà còn là đam mê mãnh liệt.

Kể từ khi ra đời năm 1924, INAX không ngừng sáng tạo và đổi mới để mang đến những sản phẩm vượt trội về chất lượng và thiết kế. Sự kết hợp giữa công nghệ và thẩm mỹ trong các sản phẩm INAX đã chinh phục hàng triệu người dân xứ Phù Tang, mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi không gian sống từ ngoại thất đến nội thất. Và nay, các sản phẩm gạch lát sàn INAX đã bước ra khỏi biên giới Nhật Bản để chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt.

Gạch lát sàn INAX – Kiến tạo không gian sống chuẩn xanh

Sản phẩm gạch lát sàn INAX bao gồm 3 bộ sưu tập chính: Stone Look, Wood Look và Concrete Look – đại diện cho 3 sắc độ thẩm mỹ ấn tượng. Từ vẻ đẹp sang trọng của đá tự nhiên đến sự ấm cúng của gỗ và vẻ tinh tế, hiện đại của bê tông, các bộ sưu tập gạch INAX được tạo ra để đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe về phong cách và tính năng sử dụng.

Bộ sưu tập Gạch INAX Vân Đá Stone Look lấy cảm hứng thiết kế từ vẻ đẹp của đá tự nhiên tinh xảo, mang phong cách đá cẩm thạch, đá thạch anh, đá sa thạch, đá phiến,… tạo sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên, tôn vinh nét đẳng cấp cho mọi công trình. Với các không gian yêu cầu sự ấm cúng, bộ sưu tập Gạch INAX Vân Gỗ Wood Look lại là sự lựa chọn lý tưởng. Wood Look mang vẻ đẹp của gỗ tự nhiên với tính năng bền, đẹp theo thời gian. Điểm vượt trội so với chất liệu gỗ thật là Gạch INAX Vân Gỗ sẽ không bị cong vênh, có khả năng chống thấm cao, chịu lực tốt, chống trơn, kết cấu gạch chắc chắn, khó vỡ.

Bên cạnh đó, Gạch INAX Vân Bê Tông Concrete Look lại mang đến vẻ đẹp hiện đại, ấn tượng. Với nhiều gam màu đặc trưng của phong cách tối giản như: trắng ngà, trung tính, ghi xám, kiến trúc sư và người dùng có thể dễ dàng kết hợp cho không gian nội ngoại thất thêm tinh tế.

Sự đa dạng về kiểu dáng và thẩm mỹ giúp gạch INAX có thể ứng dụng linh hoạt với nhiều khu vực khác nhau trong nhà. Dù là phòng khách, bếp, phòng tắm hay tiền sảnh, hồ bơi,… sản phẩm INAX đều sẵn sàng đáp ứng với hiệu suất cao.

Ưu thế nổi bật khác của các sản phẩm gạch lát sàn INAX được giới kiến trúc đặc biệt quan tâm là khả năng chống trượt, chống bám bẩn, chống trầy xước vượt trội…

Thực tế, việc đáp ứng đồng thời nhu cầu chống trơn trượt hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo chống bám bẩn là bài toán hóc búa trong quy trình sản xuất gạch lát sàn cao cấp. INAX đã giải quyết vấn đề này nhờ công nghệ Micro Guard Floor chống trơn trượt độc đáo với lớp men đặc biệt bao phủ lên bề mặt gạch gồ ghề, khiến các vết bẩn khó bám lên gạch, cải thiện hiệu suất làm sạch. Nhờ đó, gạch lát sàn INAX có chỉ số chống trượt ấn tượng, và giải quyết được vấn đề vệ sinh mà khách hàng gặp phải. Bên cạnh đó, công nghệ Antibacteria với lớp kháng khuẩn bao phủ lên bề mặt gạch, ngăn chặn sự sinh sôi của những vi khuẩn có hại, cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Theo tiêu chuẩn đo lường quốc tế SIAA Nhật Bản, tỷ lệ vi khuẩn bám trên bề mặt gạch lát nền INAX giảm 99% so với bề mặt gạch thông thường.

Hàng loạt công nghệ ưu việt khác cũng được tích hợp trong mỗi viên gạch lát sàn INAX. Tiêu biểu là công nghệ chân gạch Ura Ashi độc đáo giúp gia tăng khả năng kết dính của gạch và vữa, nâng cao tính thẩm mỹ, độ bền và an toàn cho công trình; công nghệ Super Clean Strong giúp loại bỏ vết bẩn một cách dễ dàng; công nghệ chống tia tử ngoại, chống xước, chống bám mùi…

Sự chỉn chu và khắt khe trong từng sản phẩm INAX thể hiện mạnh mẽ cam kết của thương hiệu này với mục tiêu tạo ra không gian thưởng thức cuộc sống ngày càng lý tưởng cho khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm gạch lát sàn INAX tại Việt Nam, Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng ba xu hướng vĩ mô quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của thế hệ tiếp theo chính là "sức khỏe", "tính bền vững" và "đô thị hóa". Và với tư cách là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, chúng tôi cam kết thúc đẩy thiết kế sản phẩm để nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng cũng như thách thức giới hạn của sự đổi mới."

INAX là nhà sản xuất các sản phẩm phòng tắm, gạch kiến trúc, có nguồn gốc từ Tokoname, địa danh Nhật Bản nổi tiếng nhờ truyền thống làm gốm. Thương hiệu dựa trên di sản 100 năm để định hình các thiết kế, sản phẩm sử dụng trong ngôi nhà của người Nhật. Bằng việc xác định được tính chất của đất sét và tác động của lửa, thông qua nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt gạch trang trí, đây cũng chính là nền tảng của INAX.



Website: https://www.inax.com.vn/vi/gach-kien-truc/

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Gachinax