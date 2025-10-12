Indonesia sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ năm 2026

Chính phủ Indonesia sẽ bắt đầu triển khai bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 (diesel pha 50% dầu thực vật - FAME) từ năm 2026, qua đó chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu diesel.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (ESDM) Bahlil Lahadalia, chương trình B50 là bước đi chiến lược nhằm đạt được chủ quyền năng lượng quốc gia nhằm tiến tới không phải nhập khẩu dầu diesel. Việc chuyển sang sử dụng B50 không chỉ giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, mà còn tận dụng tối đa tiềm năng dầu cọ trong nước, củng cố sinh kế của nông dân và bảo đảm an ninh năng lượng.

Giai đoạn 2020-2025, việc sử dụng nhiên liệu sinh học đã giúp Indonesia tiết kiệm 40,71 tỷ USD. Việc triển khai B50 từ năm 2026 được dự báo sẽ mang lại khoản tiết kiệm thêm khoảng 10,84 tỷ USD mỗi năm.

Hiện Indonesia vẫn nhập khẩu khoảng 4,9 triệu kilolít dầu diesel, tương đương 10,58% tổng nhu cầu trong nước (1 kilolít = 1.000 lít). Khi B50 đi vào vận hành toàn diện, lượng nhập khẩu này sẽ được thay thế hoàn toàn bằng nguồn cung nội địa.

Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu B50, chính phủ đặt mục tiêu tăng công suất sản xuất FAME từ 15,6 triệu kilolít năm 2025 lên 20,1 triệu kilolít vào năm 2026.

Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, chính sách này không chỉ củng cố an ninh năng lượng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa kinh tế. Ngành công nghiệp dầu cọ và nhiên liệu sinh học dự kiến thu hút khoảng 2,5 triệu lao động tại các đồn điền và 19.000 lao động tại các nhà máy chế biến.

Bộ trưởng Bahlil cho biết, chính sách B50 bắt buộc là một phần trong tầm nhìn của chính phủ nhằm hình thành một trật tự kinh tế mới, dựa trên việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước và phát triển năng lượng tái tạo. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Indonesia trong việc xây dựng nền kinh tế bền vững, tự cường và độc lập về năng lượng.