Hàng nghìn nhân viên chính phủ Mỹ bất ngờ bị sa thải, Tổng thống Trump giải thích nguyên nhân

12-10-2025 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

Hàng nghìn nhân viên chính phủ Mỹ bất ngờ bị sa thải, Tổng thống Trump giải thích nguyên nhân

Tiêu điểm

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump ngày 10/10 đã thực hiện lời đe dọa cắt giảm lực lượng lao động liên bang, dẫn đến việc sa thải hàng nghìn nhân viên tại nhiều cơ quan trong chính phủ Mỹ. Ông quy trách nhiệm cho phe Dân chủ.

Bối cảnh

Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 10 đóng cửa.

Trong suốt cuộc đối đầu liên quan đến việc chính phủ đóng cửa, ông Trump liên tục đe dọa sa thải nhân viên liên bang và ám chỉ rằng chính quyền của ông sẽ tập trung cắt giảm ở các cơ quan thường được phe Dân chủ hậu thuẫn.

Ông Trump cũng đã ra lệnh đóng băng ít nhất 28 tỷ USD quỹ hạ tầng dành cho các bang New York, California và Illinois — những nơi có đông cử tri Dân chủ và nhiều người chỉ trích chính quyền của ông.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump quy trách nhiệm cho phe Dân chủ: "Họ bắt đầu chuyện này".

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer: "Mỗi việc làm mất đi, mỗi gia đình bị tổn thương, mỗi dịch vụ bị cắt giảm đều là hậu quả từ quyết định của phe Cộng hòa".

Các công đoàn lao động liên bang cho rằng sa thải trong thời gian đóng cửa là bất hợp pháp, tiến hành kiện chính phủ.

Đáng chú ý

Việc sa thải nhân sự đang được tiến hành tại Bộ Tài chính, Cơ quan Y tế Mỹ, Sở Thuế vụ (IRS), Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại và bộ phận an ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, tuy nhiên quy mô chính xác của đợt sa thải vẫn chưa được làm rõ.

Hơn 4.200 nhân viên liên bang tại bảy cơ quan đã nhận được thông báo sa thải.

Hàng trăm nghìn nhân viên bị yêu cầu nghỉ việc không lương hoặc làm việc không lương trong giai đoạn đóng cửa chính phủ.

Theo Thư Nghiêm

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
trump, sa thải

