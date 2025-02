Indonesia xây bức tường biển khổng lồ dài 700km

Bức tường biển nằm trong danh sách các Dự án chiến lược quốc gia của Indonesia nhằm hiện thực hóa an ninh năng lượng và lương thực.

Bờ biển Indonesia. Ảnh: indonesia.id.

Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu và Năng lượng cho biết, Tổng thống Prabowo đã quyết định triển khai một số chương trình, bao gồm xây dựng một bức tường biển khổng lồ. Chương trình này nhằm mục đích bảo vệ các cánh đồng lúa ở bờ biển phía bắc của Đảo Java.

Kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ đã được triển khai từ năm 1994 do chính phủ nhận thức được những nguy cơ mực nước biển dâng cao. Việc xây dựng bức tường biển khổng lồ để bảo vệ người dân và các khu kinh tế chủ yếu nằm ở phía bắc Java khỏi lũ lụt do thủy triều. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được thực hiện. Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu và Năng lượng cho biết, việc xây dựng bức tường biển khổng lồ này có thể mất từ 10 đến 20 năm. Việc phát triển các khu sản xuất lương thực ở Kalimantan hoặc Papua sẽ là vô ích nếu hàng triệu cánh đồng lúa bị ngập do mực nước biển dâng cao.

Trước đó, Tổng thống Prabowo đã chỉ đạo xem xét việc xây dựng một bức tường biển khổng lồ kéo dài từ Jakarta đến Cirebon như một phần của Chương trình Chiến lược Quốc gia (PSN) vào năm 2025. Bộ trưởng điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, việc xây dựng dự án tường biển khổng lồ sẽ kết nối với các bờ kè kiểm soát lũ lụt và thủy triều hiện có ở một số khu vực. Chương trình tài trợ cho bức tường biển sẽ được thực hiện thông qua chương trình Hợp tác giữa Chính phủ và Doanh nghiệp (KPBU). Dự án lớn dự kiến​ tiêu tốn khoảng 600.000 tỷ Rp đến 700.000 tỷ Rp và đã thu hút được một số nhà đầu tư.

Bờ biển phía bắc Java trải dài 5 tỉnh và bao gồm 28 huyện/thành phố. Đường bờ biển dài 1.800km, là nơi sinh sống của 43 triệu người, bao gồm 200.000 ngư dân và người nuôi cá, đóng góp vào sản lượng cá 2,5 triệu tấn, trị giá 45.000 tỷ Rp. Tuy nhiên, bờ biển phía bắc phải đối mặt với những thách thức như sụt lún đất với tốc độ trung bình 1-2cm mỗi năm và lũ lụt do thủy triều từ 5 đến 200cm. Những vấn đề này đã gây ra thiệt hại về kinh tế, khoảng 29,1 tỷ Rp trong các hoạt động kinh tế liên quan đến rừng ngập mặn tại Pemalang Regency vào năm 2020.