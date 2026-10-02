[Infographic] Những chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 10/2026

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 là 3.012.000 đồng, thay thế cho mức chuẩn trợ cấp theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng.

Mức chuẩn 3.012.000 đồng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 5/10/2026 là 540.000 đồng/tháng, thay thế cho mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 360.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cũng theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 5/10/2026, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng mức hưởng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố

Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, được thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý.

Luật sư công thực hiện các nhiệm vụ: Tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế-xã hội; tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các công việc có tính chất pháp lý khác.

Việc thí điểm được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Thời gian thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng hội nhập học thuật quốc tế.

Quỹ đồng thời hướng tới thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Các nhóm chương trình học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển.

Về chính sách dành cho lao động nữ, từ 1/10, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đồng thời ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên khi có nhiều đối tượng cùng đủ điều kiện để xét khen thưởng.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID

‎Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xác minh, cảnh báo, ngăn chặn và xử lý tin giả, tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trên không gian mạng.

Đáng chú ý, Điều 13 Nghị định quy định việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật của Bộ Công an được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNeID và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10.