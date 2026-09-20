Intech Group ghi dấu với giải pháp robot, AMR tại FBC ASEAN 2026

Diễn ra từ ngày 16–18/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, FBC ASEAN 2026 là sự kiện giao thương dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Triển lãm tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp và thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh doanh.

Tại FBC ASEAN 2026, Intech Group mang đến các sản phẩm và giải pháp tiêu biểu gồm trạm robot bốc xếp, xe tự hành AMR, máy quấn màng, máy dán thùng cùng các sản phẩm cơ khí chính xác.

Các giải pháp tập trung vào những công đoạn có nhu cầu tự động hóa cao trong nhà máy như bốc xếp, vận chuyển nội bộ, đóng gói, xử lý hàng hóa và gia công cơ khí.

Trong ba ngày triển lãm, gian hàng C88–C91 của Intech Group thu hút đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác đến tìm hiểu sản phẩm. Nhiều cuộc trao đổi trực tiếp tập trung vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ tự động hóa từng công đoạn đến xây dựng các hệ thống tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành dây chuyền.

Một trong những điểm nhấn tại gian hàng là trạm robot bốc xếp hàng hóa. Việc trình diễn trực tiếp giúp khách tham quan quan sát khả năng vận hành của hệ thống, đồng thời trao đổi với đội ngũ kỹ thuật về cấu hình và phương án ứng dụng phù hợp với từng sản phẩm, công suất và điều kiện nhà xưởng.

Các giải pháp robot, AMR và tự động hóa nhận được sự quan tâm tại FBC ASEAN 2026.

Bên cạnh robot, xe tự hành AMR được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ tự động hóa hoạt động vận chuyển nội bộ. Thiết bị có khả năng phục vụ quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm và hàng hóa giữa các khu vực sản xuất, góp phần giảm thao tác vận chuyển thủ công và tăng tính linh hoạt trong nhà máy.

Các thiết bị như máy quấn màng, máy dán thùng cũng được Intech Group giới thiệu trong nhóm giải pháp đóng gói cuối dây chuyền. Khi kết hợp robot, hệ thống vận chuyển và thiết bị đóng gói, doanh nghiệp có thể từng bước xây dựng chuỗi tự động hóa từ xử lý sản phẩm, đóng gói đến lưu chuyển hàng hóa.

Trong suốt ba ngày triển lãm, đội ngũ Intech Group đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và đối tác về các bài toán như tự động hóa công đoạn sản xuất, vận chuyển hàng hóa trong nhà máy, đóng gói cuối dây chuyền, gia công chi tiết theo bản vẽ và phát triển thiết bị theo yêu cầu.

Triển lãm mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa Intech Group với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FBC ASEAN 2026 diễn ra vào thời điểm Intech Group hướng tới dấu mốc 15 năm xây dựng và phát triển. Từ nền tảng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang cơ khí chính xác, tự động hóa, robot và các giải pháp phục vụ sản xuất, từng bước hoàn thiện năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Bước sang chặng đường phát triển mới, Intech Group tiếp tục chú trọng đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp hướng đến phát triển những giải pháp thiết thực, có tính ứng dụng cao, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà máy; qua đó đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tối ưu sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy ứng dụng tự động hóa.