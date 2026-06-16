Internet hiện được truy cập chủ yếu bởi AI, không phải con người

(Ảnh minh họa: Magnific)

Giám đốc điều hành Cloudflare Matthew Prince cho biết lưu lượng do các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đã lần đầu tiên vượt lưu lượng của con người trong lịch sử Internet.

Số liệu từ Cloudflare Radar, hệ thống đo lường hoạt động Internet của công ty, cho thấy các tác nhân AI hiện chiếm 57,4% tổng lưu lượng, trong khi tỷ lệ của người dùng đã giảm xuống còn 42,6%. Ông Prince thừa nhận dữ liệu vẫn còn một số điểm chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng cho rằng xu hướng này đã trở nên rõ nét và khó đảo ngược.

Các tác nhân AI được đề cập không phải là những bot thông thường, như công cụ thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm hay hệ thống kiểm tra hiệu suất trang web. Bot truyền thống đã vượt lưu lượng của con người từ hơn một thập kỷ trước.

Tác nhân AI là các hệ thống tự động tìm kiếm và truy cập trang web thay người dùng khi họ đặt câu hỏi cho chatbot. Mỗi lượt tìm kiếm, đọc và tổng hợp thông tin của các hệ thống này đều tạo ra lưu lượng Internet, dù người dùng chỉ nhìn thấy câu trả lời trong cửa sổ trò chuyện.

(Ảnh minh họa: Magnific)

Điều này có nghĩa các hệ thống AI hiện truy cập trang web nhiều hơn con người. Tuy nhiên, người dùng vẫn trực tiếp đọc, xem và tương tác với nội dung nhiều hơn AI.

Tỷ lệ lưu lượng có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Tại Bắc Mỹ, tác nhân AI chiếm 68,6% hoạt động Internet, còn con người chiếm 31,4%. Tuy nhiên, ở miền Trung Tây nước Mỹ, người dùng vẫn dẫn đầu với 54,5%.

Bắc Mỹ, châu Âu và châu Phi hiện nghiêng về lưu lượng do tác nhân AI tạo ra. Trong khi đó, con người vẫn chiếm phần lớn hoạt động Internet tại châu Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Tại Lào, 84,7% lưu lượng vẫn đến từ người dùng.

Sự gia tăng của AI đã khiến “thuyết Internet chết” tiếp tục được chú ý. Giả thuyết này cho rằng phần lớn nội dung và hoạt động trên mạng đang dần do bot hoặc AI tạo ra thay vì con người.

Theo các số liệu được dẫn trong bài, khoảng 40% bài đăng trên Facebook được cho là do bot tạo ra, 44% số bản nhạc mới tải lên nền tảng Deezer vào tháng 4 là sản phẩm của AI và khoảng 52% bài viết trực tuyến có thể đã được AI tạo ra.