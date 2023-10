iPhone 11, 12, 13, 14... vào đợt giảm ‘kịch sàn’, giá liên tục phá đáy tại thị trường Việt

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm đầu tháng 10/2023, giá bán nhiều mẫu iPhone chính hãng tại thị trường Việt tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm sâu.

Cụ thể, iPhone 11 - mẫu iPhone có giá bán rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt hiện chỉ còn từ 10,29 triệu đồng cho phiên bản 64 GB và bản 128 GB có giá từ 11,78 triệu đồng. Một số đại lý cho biết, iPhone 11 chỉ còn 2 dung lượng kể trên kèm 2 bản màu sắc là đen và trắng cơ bản. Trong khi đó, iPhone 11 like new 99% bản 64GB có giá 6,89 triệu đồng; iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max bản 64GB có giá lần lượt là 8,29 triệu đồng và 10,19 triệu đồng.

Theo các đại lý, mặc dù đã ra mắt được 4 năm nhưng iPhone 11 vẫn là một trong những mẫu smartphone được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi mức giá hấp dẫn, hiệu năng tốt và tuổi thọ dài hơn các đối thủ Android cùng phân khúc.

Tương tự, iPhone 12 cũng gia nhập phân khúc giá rẻ với 13,49 triệu đồng cho bản 64 GB và 14,49 triệu đồng cho bản 128 GB. Mức giá này cao hơn iPhone 11 khoảng 3 triệu đồng và rẻ hơn iPhone 15 mới cả chục triệu đồng.

Với iPhone 12 Pro Max lượng máy fullbox tại các đại lý được ghi nhận còn rất ít, bản 128GB có giá 23,49 triệu đồng, bản 256GB là 27,59 triệu đồng và bản 512GB là 31 triệu đồng. So với mức niêm yết, giá iPhone 12 Pro Max đã giảm khoảng 4,5-7 triệu đồng, thấp hơn iPhone 13 Pro Max từ 2-3 triệu đồng dù tính năng không quá chênh lệch.

Sau 3 năm ra mắt, iPhone 13 vẫn là một trong những model được nhiều người tìm mua. Theo đó, iPhone 13 128GB đang có giá từ 15,79 triệu đồng, bản 256GB là 19,49 triệu đồng. Cùng với đó, iPhone 13 Pro bản 128GB giá là 21,99 triệu đồng; bản 256GB là 24,49 triệu đồng, bản 512GB có giá 25,49 triệu đồng và 25,99 triệu đồng cho bản 1TB. Như vậy, giá đập hộp của iPhone 13 Pro đã giảm từ 2-5 triệu đồng.

Giá đập hộp iPhone 13 Pro Max chính hãng fullbox cũng giảm khoảng 4,5-5,4 triệu đồng so với mức niêm yết. Cụ thể, bản 128GB được đại lý chào bán ở mức giá từ 24,29 triệu đồng, còn bản 256GB là 26,59 triệu đồng.

Sau khi iPhone 15 series được mở bán, giá iPhone 14 được nhiều đại lý điều chỉnh giảm mạnh, chỉ chênh khoảng 2 triệu đồng so với iPhone 13. Các phiên bản 128GB/256GB/512GB của chiếc smartphone này có giá bán lần lượt là 18,68 triệu đồng; 21,89 triệu đồng và 23,49 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus VN/A đang được ưu đãi tới 5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Plus bản 128GB được bán với giá 21,59 triệu đồng, bản 256GB là 24,39 triệu đồng và bản 521GB là 24,99 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro có nhiều biến động, mức giảm ghi nhận dao động từ 3-6 triệu đồng tùy từng phiên bản. Trong đó, bản 128GB có giá 23,55 triệu đồng, 256GB giá là 25,99 triệu đồng, bản 512GB giá 32,99 triệu đồng và bản 1TB là 33,99 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, iPhone 15 dù mới ra mắt không bao lâu cũng đang ghi nhận mức giảm nhẹ khi một số đại lý chào bán iPhone 15 bản 128GB ở mức 21,39 triệu đồng, bản 128GB là 24,39 triệu đồng và 30,49 triệu đồng cho bản 512GB. Như vậy, người dùng mua iPhone 15 thời điểm này có thể tiết kiệm từ 1-1,5 triệu đồng. Mức chênh giữa các đại lý không quá lớn từ 100.000-200.000 đồng.

Với mức giá khởi điểm từ 25,99 triệu đồng, thế nhưng iPhone 15 Plus hiện được nhiều đại lý chào bán với mức giá rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 24,99 triệu đồng cho bản 128GB; 27,99 triệu cho bản 256GB và 33,99 triệu cho bản 512GB.

Đối với iPhone 15 Pro Max, nhiều đại lý cho biết hiện model này đang rơi vào tình trạng cháy hàng do sức mua cao của người dùng. Thậm chí phiên bản iPhone 15 Pro Max màu Titan tự nhiên còn được nhiều người săn lùng tới mức model này đã đội giá lên tới gần 40 triệu đồng khi được rao bán trên mạng.