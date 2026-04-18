iPhone 15 "đập hộp" giảm giá chưa từng có

Theo Khả Văn | 18-04-2026 - 08:55 AM | Thị trường

Giữa lúc thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào các thế hệ iPhone 16 và 17 series mới nhất, dải sản phẩm iPhone 15 bất ngờ ghi nhận mức giảm giá kỷ lục trong tháng 4.

Theo ghi nhận tại các đại lý AAR thời điểm giữa tháng 4/2026, mặt bằng giá chung của toàn bộ dòng iPhone 15 đều được điều chỉnh mạnh tay. Phiên bản tiêu chuẩn iPhone 15 dung lượng 128GB hiện giữ vị trí thiết bị có giá dễ tiếp cận nhất series, khởi điểm chỉ từ 17,89 triệu đồng tại hệ thống FPT Shop và nhỉnh hơn một chút ở mức 17,99 triệu đồng tại Thế Giới Di Động.

Đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh này là thỏi nam châm mang tên iPhone 15 Plus bản 128GB. Sau khi đã hạ nhiệt một triệu đồng vào tháng trước, thiết bị này tiếp tục được giảm sâu thêm một triệu đồng nữa, kéo mức giá xuống chỉ còn 17,99 triệu đồng.

Một bất ngờ khác dành cho những ai thích theo dõi sát sao sự biến động của thị trường phần cứng Apple là sự trở lại của phiên bản cao cấp nhất iPhone 15 Pro Max dung lượng khủng 1TB với mức giá niêm yết 37,79 triệu đồng, mang đến cơ hội trải nghiệm các tính năng đỉnh cao với mức đầu tư dễ thở hơn nhiều so với thế hệ mới nhất.

Bảng giá iPhone 15 series cập nhật mới nhất (tháng 4/2026)

Sản phẩm

Dung lượng

Giá đại lý thấp nhất (Triệu đồng)

iPhone 15

128GB

17,89

256GB

20,89

512GB

24,99

iPhone 15 Plus

128GB

17,99

256GB

22,99

512GB

27,99

iPhone 15 Pro

128GB - 1TB

Hết hàng

iPhone 15 Pro Max

256GB - 512GB

Hết hàng

1TB

37,79

Lưu ý: Giá thấp nhất được tổng hợp từ các đại lý ủy quyền lớn vào giữa tháng 4. Tình trạng hết hàng áp dụng cho các phiên bản không còn máy mới nguyên seal VN/A trên hệ thống.

Sức hút của dòng thiết bị ra mắt năm 2023 này không chỉ đến từ mức giá xả kho hấp dẫn mà còn nhờ những giá trị cốt lõi chưa hề lỗi thời, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu trong nhiều năm tới. Cổng sạc USB Type-C linh hoạt thay thế chuẩn Lightning cũ cùng thiết kế màn hình Dynamic Island tiêu chuẩn trên mọi phiên bản mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại và liền mạch.

Trong khi bộ đôi tiêu chuẩn dùng vi xử lý A16 Bionic vẫn dư sức gánh vác mọi tác vụ đồ họa nặng, thì cặp đôi Pro và Pro Max thực sự tỏa sáng với chất liệu khung viền titan siêu nhẹ cùng sức mạnh từ con chip A17 Pro. Khả năng nhiếp ảnh cũng là một bước nhảy vọt khi cảm biến chính 48MP được phổ cập cho toàn dải sản phẩm, hỗ trợ chụp thiếu sáng xuất sắc, kết hợp cùng ống kính tele zoom quang học 5x độc quyền trên phiên bản Pro Max giúp thỏa mãn mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất về hình ảnh.

