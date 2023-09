iPhone 15 mở bán sớm ở Việt Nam - nỗi buồn của dân buôn hàng xách tay

Ngày 13/9, Apple đã chính thức ra mắt 4 mẫu iPhone mới gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Theo thông tin trên Apple Store Việt Nam, hãng bắt đầu cho đặt trước từ ngày 22/9 và chính thức mở bán ngày 29/9.

Như vậy có thể thấy, người dùng Việt sẽ sở hữu iPhone 15 chính hãng chỉ sau 1 tuần Apple mở bán ở những quốc gia có Apple Store như Singapore, Mỹ hay Thái Lan… Những năm trước đây, người dùng Việt phải chờ đợi từ 3 tuần đến 1 tháng mới có thể mua được iPhone chính hãng. Động thái mới từ Apple đang gây sức ép mạnh đến thị trường xách tay.

Nhóm buôn hàng xách tay thận trọng

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng chuyên bán iPhone tại quận 10, TP.HCM, số lượng người dùng đặt mua iPhone 15 xách tay giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do hàng chính hãng mở bán khá sớm nên tâm lý khách sẽ đợi.

“Tuy nhiên, vẫn có khách hàng mua đặt mua sớm mà không quá quan tâm về giá nên tôi cũng sẽ đi Singapore để mua hàng trong đợt đầu. Năm nay Thái Lan cũng mở bán sớm, chi phí đi lại rẻ hơn nhưng Singapore nguồn hàng dồi dào đáng kể vì có đến 3 Apple Store ở đây”, ông Thanh nói.

Đại diện một cửa hàng chuyên bán iPhone xách tay trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM cho biết nhiều khả năng iPhone 15 xách tay năm nay chỉ bán có giá trong khoảng 1 tuần đầu từ lúc mở bán, sau đó sẽ rớt giá rất nhanh. Các năm trước khi hàng chính hãng bán muộn thì xách tay bán giữ giá khá lâu. “Do đó, chúng tôi rất thận trọng và cân nhắc để nhập số lượng hàng vừa đủ, tránh tình trạng tồn và phải bán lỗ”, vị đại diện này nhận định.

Việc mở bán sớm gây bất lợi cho dân buôn iPhone xách tay nhưng lại là tin vui cho các hệ thống bán hàng chính hãng và cả người dùng.

Đại lý chính hãng đã sẵn sàng mở bán iPhone 15

Ông Đoàn Việt Dũng - CEO hệ thống bán lẻ ShopDunk cho hay việc Apple quyết định mở bán sớm tại thị trường Việt Nam cho thấy thị trường Việt Nam đang được hãng đánh giá cao hơn về mức độ quan trọng, giúp người dùng Việt có thể được tiếp cận và sử dụng máy chính hãng sớm như các thị trường quốc tế, tránh tình trạng loạn hàng xách tay như những năm trước đây.

"iPhone 15 mở bán sớm khiến thời gian chuẩn bị có phần gấp rút hơn nhưng hệ thống đã sẵn sàng cho việc đặt hàng (từ 22/9) và trả máy sớm nhất (dự kiến từ 29/9)".

Hệ thống này đang tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách đặt sớm như trả góp 0%, thu cũ đổi mới lên đời trợ giá tới 1.5 triệu hay giảm giá qua cổng thanh toán tối đa 2 triệu đồng, chưa kể quà tặng "đặc biệt" chưa tiết lộ cho những khách đầu tiên nhân máy.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, việc mở bán sớm hơn nữa, chỉ sau thị trường top đầu 1 tuần, sẽ giúp khách hàng tại thị trường Việt Nam sớm có cơ hội trên tay trải nghiệm loạt sản phẩm mới.

Giá bán dự kiến của iPhone 15 series chính hãng.

“Kế hoạch triển khai cho kỳ iPhone 15 series đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước và mọi thứ phải sẵn sàng trước ngày sự kiện ra mắt sản phẩm chính thức mà không phụ thuộc vào ngày mở bán. Do vậy hầu như không gặp khó khăn gì khi thị trường Việt Nam được ưu tiên mở bán sớm chỉ sau 1 tuần so với nhóm nước top đầu của hãng. Dự kiến trong 3 tuần đầu, thị trường sẽ vẫn thiếu hàng và giá bán có thể dao động mạnh giữa các chuỗi lớn và các cửa hàng nhỏ lẻ. Sau đó thị trường sẽ có điều chỉnh về mức ổn định giá, khuyến mãi do hàng về đầy đủ”, ông Huy nhận định.

“Việc Apple mở bán iPhone 15 sớm hơn mọi năm đã được thông báo từ trước để các hệ thống chuẩn bị chiến lược bán hàng chu đáo. Năm nay khả năng hàng về nhiều và có sớm nên sẽ giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, có thể thấy Apple muốn định giá iPhone mới rẻ hơn, bù vào số lượng máy bán ra sẽ tăng so với các năm trước”, ông Xuân Tình, đại diện hệ thống XT Mobile nhận định.