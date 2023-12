iPhone 15 thúc đẩy doanh số bán lẻ dịp cuối năm

Tại hệ thống bán lẻ FPT Shop, quý 4 vừa qua ghi nhận mức tăng trưởng 40% so với trung bình của quý 3, với sự đóng góp lớn từ iPhone 15 Series mới được mở bán sớm tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại của FPT Shop, chỉ ra rằng, sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của việc mở rộng kênh phân phối và cuộc chiến giá, mà còn do khả năng xây dựng hình ảnh thời thượng và tính năng độc quyền trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple.



Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông của Viettel Store cũng chia sẻ rằng thị trường đã tăng trưởng trở lại trong hơn một tháng qua, với sản phẩm của Apple vẫn thu hút sự quan tâm lớn, chiếm tỷ trọng tới 60% tại hệ thống Viettel Store. Sự tăng trưởng này cũng được hỗ trợ bởi các trào lưu săn sale như 11/11, Black Friday, Cyber Monday, và ngày mua sắm cuối năm 12/12.

Khách hàng mua iPhone 15 Pro Max tại một hệ thống bán lẻ ủy quyền - Ảnh: FPT Shop

Tương tự, thông tin từ hệ thống Di Động Việt cũng khẳng định doanh số trong hai tháng đầu quý 4 đã tăng gấp đôi so với quý 3 và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được cho là do sức hút từ iPhone 15 series cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như Black Friday, theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt.

Hệ thống CellphoneS cũng ghi nhận một sự tăng trưởng nhẹ trong doanh số sản phẩm Apple trong quý 3, sau khi đã sụt giảm trong quý II. Tăng trưởng này được hỗ trợ bởi việc mở bán sớm iPhone 15 series và cạnh tranh giá giữa các nhà bán lẻ.



Trong khi Apple chiếm vị thế dẫn đầu với gần 60% doanh số tại Di Động Việt và Viettel Store và khoảng 40 - 45% tại FPT Shop, các thương hiệu khác như Samsung, Xiaomi, OPPO, và Honor cũng có những đóng góp quan trọng. Các sản phẩm Samsung, đặc biệt là dòng Galaxy Z Flip5, Z Fold5 và Galaxy S23 series, được ghi nhận có sự tăng trưởng về doanh số, cũng như các dòng sản phẩm giá rẻ từ Xiaomi và OPPO.

Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong quý 4/2023, với sự đóng góp quan trọng tới từ các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple và các thương hiệu khác, cũng như từ các chương trình khuyến mãi và các ngày lễ mua sắm dịp cuối năm. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục sôi động cho tới khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc.