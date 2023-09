iPhone 15 xách tay... ế hàng vì giá cao

Ngày 22/9, Apple chính thức mở bán iPhone 15 series tại các thị trường cấp 1. Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore là 2 thị trường mở bán sớm nhất. Như mọi năm, trong ngày đầu mở bán tại thị trường cấp 1, rất nhiều "con buôn" đã đặt vé máy bay sang Thái Lan và Singapore để xếp hàng đặt mua iPhone sớm nhất, sau đó sẽ mang về thị trường Việt Nam để tiêu thụ dưới dạng hàng xách tay.

Ế hàng vì giá cao, iPhone xách tay kém hấp dẫn

Tham khảo trên các hội nhóm Facebook, trong ngày mở bán iPhone 15, giá máy xách tay dao động từ 47 - 60 triệu đồng tuỳ phiên bản bộ nhớ và màu sắc. Thậm chí, những chiếc máy đầu tiên "cập bến" thị trường Việt Nam còn bị "hét giá" tới 70 triệu đồng trong một thời gian ngắn.



"Những chiếc iPhone 15 Pro Max đầu tiên về Việt Nam đã được bán với giá 70 triệu đồng. Hiện tại, số lượng máy đã về nhiều hơn nên giá cũng được giảm. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max 256GB có giá 49 triệu đồng, bản 512GB có giá khoảng 55 triệu đồng và khoảng 60 triệu đồng cho bản 1TB", ông Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng chuyên bán iPhone tại quận 10, TP.HCM.

Qua ngày mở bán, mức giá của iPhone 15 series hàng xách tay đã hạ nhiệt, tới thời điểm hiện tại mức giá cho mặt hàng này đối với phiên bản Pro Max chỉ còn khoảng hơn 40 triệu đồng và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm từ giờ cho tới ngày mở bán chính thức tại Việt Nam tới đây.

Giá iPhone 15 xách tay hạ nhiệt nhưng vẫn... ế hàng

Mức giá cao cộng thêm việc là mặt hàng xách tay không đảm bảo về chất lượng, iPhone 15 xách tay không được nhiều người dùng ưa chuộng.



Ông L., chủ một cửa hàng bán iPhone tại Thái Hà chia sẻ, dù đã giảm giá iPhone tới mức chỉ đủ bù tiền vé máy bay tuy nhiên ông vẫn không thể bán được máy. "Tôi đặt vé máy bay sang Thái và xếp hàng trước nửa ngày để mua 2 cặp iPhone 15 Pro Max màu Titan Tự Nhiên nhưng khi rao bán thì rất ít người quan tâm. Đa số khi nghe tới mức giá cao đều lắc đầu từ chối. Giá máy hiện tại đã giảm tới mức chỉ đủ bù lỗ vé máy bay nhưng tôi vẫn không thể bán được", ông L. cho biết.

"Trước kia có những khoảng thời gian dài iPhone xách tay luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người Việt nếu muốn sở hữu sớm, có những khách hàng bất chấp giá cao hơn rất nhiều để có thể là những người mua được iPhone mới sớm nhất. Sở dĩ có trào lưu này là do iPhone chính hãng tại Việt Nam thường sẽ mở bán muộn hơn khoảng 3 tuần đến 1 tháng nên một nhóm lớn khách hàng sẽ không thể kiên nhẫn chờ đợi. Chính bởi tâm lý muốn sở hữu sớm, dân buôn cũng sẽ có khoảng thời gian "vàng" này để bán kiếm lời", ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống bán lẻ Viettel Store chia sẻ về "trào lưu" sở hữu iPhone sớm trong nhiều năm trở lại đây.

Máy chính hãng mở bán sớm

Ngày 22 vừa qua là ngày mở bán iPhone tại các thị trường cấp 1, đồng thời tại Việt Nam đây cũng là ngày mở đặt trước iPhone 15 mới trước khi chính thức mở bán vào ngày 29/9 tới đây, tức chỉ muộn một tuần so với thị trường cấp 1, sớm hơn nhiều so với khoảng thời gian từ 3 - 4 tuần của các mẫu iPhone tiền nhiệm.

Ngay trong ngày mở đặt trước, theo thống kê từ các đại lý bán lẻ, iPhone 15 Pro Max các màu và iPhone 15 Plus màu hồng là 2 model được người dùng Việt quan tâm nhiều nhất khi liên tục trong tình trạng "cháy hàng", hết suất đặt trước. Trên các hội nhóm về iPhone trên Facebook, thậm chí nhiều người còn rao bán suất đặt trước tại các đại lý.

Tình trạng "cháy hàng" cũng diễn ra trên gian hàng chính hãng của các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada. Chỉ sau vài phút mở bán, tất cả các phiên bản màu sắc và dung lượng của iPhone 15 Pro Max đều đã không còn suất đặt trước, nếu còn thì cũng là các tuỳ chọn bộ nhớ cao ít được ưa chuộng.

iPhone 15 Pro Max chính hãng cháy hàng các suất đặt trước trên Shopee

Chia sẻ với phóng viên, đại diện hệ thống ShopDunk cho biết: "Số lượng cọc tính đến thời điểm này của hệ thống là hơn 6.200 đơn cọc thành công, tăng hơn 30% so với năm ngoái (khá vượt bậc so với kì vọng ban đầu vì nhận định thị tường ICT năm nay ảm đạm hơn so với năm trước)".

"Vừa mở đặt trước, chúng tôi đã nhận số lượng đăng ký khủng, gần 10.000 đơn cọc iPhone 15 series tại hệ thống, điều này là minh chứng cho sức nóng của iPhone mới", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT chia sẻ về đợt mở đặt trước iPhone 15.

Việc "cháy hàng" các suất đặt trước iPhone mới cho thấy người dùng Việt các năm gần đây đã ưu tiên việc đặt mua các phiên bản chính hãng (có mã VN/A) hơn là các máy xách tay tới từ các thị trường khác.

"Chẳng tội gì phải mua iPhone giá 50 triệu trong khi chỉ 1 tuần nữa là mình có máy chính hãng dùng. Mình đặt trước iPhone 15 Pro Max màu Titan Tự Nhiên mới tại một cửa hàng, có ưu đãi thanh toán của ngân hàng và trợ giá thu cũ đổi mới nên giá cuối mình bỏ ra chỉ khoảng hơn 29 triệu đồng chưa trừ giá trị máy cũ. Cửa hàng cam kết sáng ngày 29/9 sẽ giao máy. Thực sự không có lý do để mua máy xách tay khi mà hàng chính hãng năm nay mở bán rất sớm", chị H., một người dùng iPhone lâu năm chia sẻ.

iPhone 15 Pro Max màu Titan Tự Nhiên là phiên bản được ưu chuộng nhất

Chặn triệt để iPhone xách tay từ Thái Lan, Singapore

Chia sẻ với báo Tiền Phong Online, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị nhận thấy một số đối tượng kinh doanh điện thoại đang tìm cách vận chuyển trái phép điện thoại iPhone 15 từ các thị trường mở bán sớm ngày 22/9 như Singapore, Thái Lan về Việt Nam.

Trước tình trạng này, Cục Điều tra chống buôn lậu yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM chỉ đạo lực lượng kiểm soát và các Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, các đơn vị sẽ giám sát trọng điểm đối với các đối tượng thuộc nhóm hành khách trên những chuyến bay Singapore, Thái Lan, Mỹ, Nhật, Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam nhằm tránh tình trạng tuồn hàng iPhone không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ về những điểm bất lợi của iPhone xách tay, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store khẳng định:"Thời điểm hiện tại, iPhone xách tay không chỉ bất lợi về vấn đề hậu mãi, bảo hành... mà còn dần đánh mất "sự khan hiếm" hay có thể nói là về độ HOT khi năm nay lần đầu tiên, iPhone chính hãng đã mở bán sớm hơn tại thị trường Việt Nam. Tôi nghĩ đây là 2 lý do chính khiến iPhone xách tay không được lòng người dùng Việt năm nay".

Chặn tình trạng tuồn iPhone không rõ nguồn gốc về Việt Nam

Năm nay, với việc có Apple Store Online làm nơi tham chiếu giá, các hệ thống bán lẻ đều có mức giá ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người dùng mua iPhone 15. Tham khảo tại một đại lý bán lẻ lớn, hệ thống này trợ giá cho người dùng lên đời từ iPhone cũ, mức trợ giá từ 1,5 tới 4 triệu đồng tuỳ model. Bên cạnh đó, các đại lý cũng hợp tác cùng các ngân hàng và đơn vị thanh toán để giảm giá trực tiếp cho khách hàng khi mua iPhone, từ 1 tới 1,5 triệu đồng tuỳ ưu đãi. Mức giá cuối mà người dùng phải bỏ ra để sở hữu iPhone mới thấp hơn nhiều so với giá niêm yết. Đây cũng là cơ hội để người dùng Việt ủng hộ iPhone chính hãng.