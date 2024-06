iPhone 16 có màu mới, thiết kế mới!

Những tin đồn về dòng iPhone 16 đã xuất hiện nhiều tháng nay và sản phẩm dự kiến sẽ sớm ra mắt vào mùa Thu tới. Đáng trông đợi, cho dù iPhone 16 còn chưa ra mắt, chúng ta đã có cái nhìn về sản phẩm thông qua các thông tin rò rỉ gần đây.



Các thông tin cho biết hệ thống camera sau trên dòng sản phẩm iPhone 16 sẽ được bố trí theo chiều dọc, tương tự thế hệ iPhone X. Thay đổi này sẽ áp dụng trên hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

"Thay đổi này sẽ giúp cho thiết bị được nhận ra ngay lập tức, nhất là khi kết hợp với các nâng cấp khác như Dynamic Island và cổng USB-C", MacRumors nguồn tin rò rỉ cho biết.



(Ảnh: Jon4Lakers/X)

(Ảnh: Majin Bu)

Dựa trên các thông tin này, các mô hình về iPhone 16 cũng nhanh chóng xuất hiện. Trong hình ảnh gần đây được các chuyên gia tin đồn Majin Bu, Jon4Laker đăng tải trên nền tảng X, iPhone 16 hiện ra lạ lẫm, thiết kế bo cong cùng camera đổi mới gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

Bản dựng iPhone 16 với thiết kế bo cong, mặt lưng kính nhám cùng camera được thiết kế mới mang lại ngoại hình bắt mắt, sang trọng. Bên cạnh thiết kế đổi mới, mô hình iPhone 16 cũng tạo ấn tượng với màu màu hồng ngọt ngào, có phần đậm đà hơn màu hồng của iPhone 15.



Nguồn tin từ 9to5mac cho biết bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus năm nay được bổ sung thêm 2 phiên bản màu sắc là tím và trắng. Điều này giúp nâng tổng màu sắc sẽ có trên iPhone mới lên tận 7 màu, bao gồm hồng, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng và tím.



(Ảnh: Majin Bu)

Những tin đồn chỉ ra rằng, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin 3.561mAh, tăng từ viên pin 3.349mAh trên iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ chỉ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn gần 10% so với pin 4.383mAh bên trong iPhone 15 Plus.

iPhone 16 còn được đồn đoán sẽ có viền màn hình mỏng hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Với công nghệ “Border Reduction Structure” (BRS) - hay còn gọi là công nghệ giảm viền màn hình, kích thước viền màn hình điện thoại sẽ gần như biến mất.



Nhiều tin đồn cho biết dòng sản phẩm iPhone 16 còn được tích hợp phím Action tương tự bộ đôi iPhone 15 Pro. Máy cũng sẽ có thêm một phím bấm mới với tên gọi Capture Button. Dự kiến Apple sẽ ra mắt loạt iPhone 16 vào tháng 9 năm nay, đến thời điểm đó, sự thật về sản phẩm mới chính thức được xác nhận.



(Ảnh: Techdroider)

(Ảnh: Aaron Carpenter)

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 16 vào tháng 9 năm 2024. Theo các tin đồn gần đây, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước lớn hơn, lần lượt là 6.3 inch và 6.9 inch. Những chiếc iPhone 16 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Bionic, sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC. Phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn sẽ dùng chip A17 Bionic, sản xuất theo tiến trình N3B của TSMC.