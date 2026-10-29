iPhone 16 Pro Max cũ đã giảm hơn 10 triệu đồng

Giá iPhone 16 Pro Max cũ tháng 10/2026

Theo khảo sát bảng giá các hệ thống bán lẻ có bảo hành trong tháng 10/2026, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ dao động khoảng 23-26,5 triệu đồng tùy tình trạng máy. Máy ngoại hình 95-98% có giá khoảng 22,8-23,5 triệu đồng, máy like new 99% khoảng 23,9-24,5 triệu đồng. Một số nơi niêm yết máy đẹp ở mức cao nhất khoảng 26,5 triệu đồng.

Một bảng giá bán lẻ tại TP.HCM cập nhật ngày 01/10/2026 ghi bản 256GB ở mức 23.399.000 đồng (trầy đẹp) và 24.499.000 đồng (like new), bản 512GB like new có giá 25.999.000 đồng.

Các bản dung lượng cao cũng giảm mạnh. Bản 512GB cũ được ghi nhận khoảng 25,5-27 triệu đồng. Với bản 1TB, số liệu chưa thống nhất: một khảo sát tổng hợp ghi khoảng 26-27,5 triệu đồng, trong khi một bảng giá bán lẻ khác ghi 28.499.000-28.999.000 đồng. Cả hai mức đều thấp hơn giá mở bán 46,99 triệu đồng của bản 1TB khoảng 18-21 triệu đồng.

Đáng chú ý, iPhone 16 Pro Max 256GB mới chính hãng vẫn còn bán tại một số nơi với giá khoảng 30,2-31 triệu đồng, cao hơn máy cũ khoảng 6-7 triệu đồng.

Rẻ hơn iPhone 17 mới, đắt hơn iPhone 17 cũ khoảng 3 triệu đồng

Ngày 07/10/2026, iPhone 17 256GB mới có giá bán thực tế 25,49 triệu đồng, cao hơn mức giá phổ biến của iPhone 16 Pro Max cũ khoảng 1-2,5 triệu đồng. Giá niêm yết chính hãng của iPhone 17 là 24,99 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 17 256GB cũ có giá khoảng 19,9-23,6 triệu đồng, mức thấp nhất ghi nhận là 19.899.000 đồng cho máy trầy đẹp và 20.499.000 đồng cho máy like new. So ở mức thấp nhất cùng dung lượng, iPhone 16 Pro Max cũ đắt hơn iPhone 17 cũ khoảng 3 triệu đồng.

Giá máy cũ đi xuống rõ rệt từ tháng 9/2026, khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt, kéo theo lượng máy thu cũ đổi mới tăng lên.

Khoản chênh 3 triệu đồng đổi được gì?

Lợi thế đầu tiên là màn hình. iPhone 16 Pro Max dùng tấm nền OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 2.000 nit. iPhone 17 có màn hình 6,3 inch, cũng hỗ trợ tần số quét thích ứng đến 120Hz và màn hình luôn bật.

Khác biệt lớn nhất nằm ở camera. iPhone 16 Pro Max có ba camera sau gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và tele 12MP zoom quang học 5x có chống rung quang học, quay video 4K Dolby Vision 120 khung hình/giây. iPhone 17 có cụm camera kép đều 48MP, không có ống kính tele quang học. Bù lại, iPhone 17 có camera trước 18MP hỗ trợ Center Stage.

Về hiệu năng, iPhone 16 Pro Max dùng chip A18 Pro tiến trình 3nm thế hệ hai, đi kèm tản nhiệt graphene, khung titan và hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence. Máy có nút Camera Control cảm ứng lực ở cạnh phải và nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27. iPhone 17 dùng chip A19 đời mới hơn.

Nhược điểm của iPhone 16 Pro Max là kích thước lớn, trọng lượng nặng. Máy phù hợp với người cần màn hình to, camera zoom xa và muốn dùng lâu dài. Ngược lại, iPhone 17 hợp với người ưu tiên máy gọn, đời mới và thời hạn bảo hành dài hơn.