Iran chốt nguyên nhân vụ rơi trực thăng làm tổng thống tử nạn

Vào ngày 19-5, khi ông Raisi trở về từ cuộc họp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thì trực thăng rơi trên núi, khiến tất cả hành khách trên máy bay thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ không đến được hiện trường vụ tai nạn cho đến ngày hôm sau do thời tiết xấu.

Vụ tai nạn trực thăng khiến cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng là do thời tiết xấu và máy bay chở nhiều hành khách. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Fars hôm 21-8 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các cơ quan an ninh và tình báo đã kết thúc cuộc điều tra và chắc chắn rằng đó là một vụ tai nạn.

Cái chết của ông Raisi trước đó làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực vì Mỹ lo ngại Iran sẽ đổ lỗi cho Israel.

Theo Fars, cuộc điều tra chính thức đã kiểm tra 30.000 người nhưng không tìm thấy có dấu hiệu nào do lỗi của con người hoặc hành động phá hoại. Các nhà điều tra kết luận rằng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất của ông Raisi chở quá tải, nhiều hơn hai hành khách so với quy định an toàn.

Khi phi công gặp phải sương mù trên đường trở về Tabriz, người này đã cố bay qua sương mù nhưng động cơ không đủ mạnh. Sau đó, máy bay đâm vào một sườn núi bị sương mù che khuất.

Các nhà điều tra cũng đổ lỗi cho việc chuyến bay chở ông Raisi chậm hơn lịch trình, điều này đồng nghĩa với việc là sương mù và mưa đã xuất hiện trên đường bay. Nhà lãnh đạo Iran trước đó đã bay đến biên giới với Azerbaijan, cách Tabriz khoảng 200 km về phía Bắc-Đông Bắc, để khánh thành một đập thủy điện trên sông Aras cùng với người đồng cấp Azerbaijan.

8 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm phi hành đoàn, ông Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian.

Sau vụ tai nạn, Iran đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường. Ông Masoud Pezeshkian, được xem là người tương đối ôn hòa, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 với 53,3% số phiếu ủng hộ, đánh bại đối thủ Saeed Jalili, người nhận được 44,3% phiếu bầu.