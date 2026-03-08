Iran phóng 3 loại tên lửa, Iron Dome bất lực trên bầu trời thủ đô Israel

Trong khi các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tehran và Washington đang diễn ra, Israel và Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quân sự lớn chống Iran vào ngày 28/2.

Trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhà lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei, cũng như nhiều quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran - ông Hussein Kermanpur thông báo rằng, đã có 926 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel và các mục tiêu mà nước này xác định ở một số quốc gia trong khu vực, bao gồm: Saudi Arabia, Qatar, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait…, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo trang tin của Thổ Nhĩ Kỳ “Haberler”, các biện pháp trả đũa của Iran trước sự tấn công của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn. Vào đêm mùng 6 rạng sáng ngày 7/3, Iran vừa tiến hành một cuộc không kích mới nhằm vào thủ đô Tel Aviv của Israel.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống Tel Aviv.

Theo hình ảnh trên truyền thông, các tên lửa lao tới liên tiếp, thắp sáng bầu trời Israel và hình ảnh từ khu vực cho thấy hệ thống phòng không trứ danh Iron Dome đã không thể đánh chặn các tên lửa của Iran, khiến một lượng lớn đạn dược rơi xuống các khu vực trong thành phố Tel Aviv.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt, các tin nhắn cảnh báo và lời kêu gọi người dân đến nơi trú ẩn đã được gửi đến mạng điện thoại di động ở các khu vực dự kiến bị nhắm mục tiêu.

Ngay sau tuyên bố đó, tên lửa Iran đã bay vào không phận Israel. Hình ảnh được giới truyền thông công bố cho thấy hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đã không thể đánh chặn tên lửa Iran và nhiều đầu đạn đã rơi xuống thủ đô Tel Aviv.

Theo bản tin của đài truyền hình nhà nước Israel KAN, một số lượng lớn tên lửa đánh chặn đã được phóng để vô hiệu hóa một tên lửa đa đầu đạn xuất phát từ Iran. Kênh truyền hình 12 cũng đưa tin một tên lửa đã rơi xuống khu vực trống. Còi báo động đã vang lên, nhiều tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy.

Về phía Tehran, một tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, cuộc tấn công tên lửa đợt 23 được thực hiện trong khuôn khổ "Chiến dịch Lời hứa Thực sự 4" (True Promise 4).

Tuyên bố này lưu ý rằng các tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng thế hệ mới như các tên lửa đạn đạo tầm trung "Kheibar" và "Khorramshahr-4", cùng với tên lửa siêu thanh "Fattah", cũng như nhiều loại máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng, sự kết hợp của nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái, cùng với số lượng mục tiêu quá lớn, đã khiến các hệ thống phòng không Israel, bao gồm cả Iron Dome và Patriot, bị quá tải, dẫn đến để lọt nhiều mục tiêu rơi xuống thủ đô Tel Aviv.