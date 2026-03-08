Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump dọa tung đòn tấn công 'rất mạnh', Iran tuyên bố sẽ không đầu hàng

08-03-2026 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này “sẽ không bao giờ đầu hàng”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”.

Chiến dịch do Mỹ và Israel phát động đã bước sang tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran tiếp tục phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và khu vực Vùng Vịnh. Ông Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành những đòn tấn công “rất mạnh” nhằm vào Iran.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một người bị thương do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống thủ đô Manama. Ngoài thương vong về người, nhiều cửa hàng dọc một tuyến đường công cộng cũng bị hư hại. Lực lượng phòng vệ dân sự hiện phong tỏa và sơ tán các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Trump dọa tung đòn tấn công 'rất mạnh', Iran tuyên bố sẽ không đầu hàng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chính quyền Trump đã bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội để phê duyệt việc bán hơn 20.000 quả bom cho Israel, với tổng giá trị khoảng 650 triệu USD, theo các quan chức Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định “tình huống khẩn cấp”, cho phép chính quyền miễn trừ quy trình phê chuẩn thông thường của Quốc hội. Ngoài ra, Israel dự kiến mua thêm 298 triệu USD vũ khí thông qua các hợp đồng thương mại trực tiếp.

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố tháng 12/2024 cho biết các loại bom hạng nặng tương tự có thể được Israel sử dụng tại các khu dân cư đông đúc ở Gaza trong cuộc chiến với Hamas.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, Ngoại trưởng Oman, Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, đã tổ chức các cuộc họp với nhiều đại sứ từ các nước châu Âu ngoài EU, cùng đại diện Mỹ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cuộc họp khác có sự tham gia của đại sứ các nước trong khu vực gồm Egypt, Iraq và Jordan. Các bên nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tăng cường sức ép chính trị và ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng.

Ở diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ đã bắt giữ binh sĩ Mỹ.

“Những tuyên bố của chính quyền Iran về việc bắt giữ lính Mỹ chỉ là một ví dụ khác về thông tin sai lệch và lừa dối”, người phát ngôn cho biết.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Anh đang cân nhắc gửi hai tàu sân bay tới Trung Đông, nhưng Mỹ không cần sự hỗ trợ đó.

Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, ông nhắn tới Thủ tướng Keir Starmer: “Không sao đâu, Thủ tướng Starmer, chúng tôi không cần nữa – nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều đó. Chúng tôi không cần những người tham gia chiến tranh sau khi chúng tôi đã chiến thắng”.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia BRICS mua vàng 16 tháng liên tiếp, đang sở hữu hơn 2.300 tấn kim loại quý

Quốc gia BRICS mua vàng 16 tháng liên tiếp, đang sở hữu hơn 2.300 tấn kim loại quý Nổi bật

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang Nổi bật

Canh bạc sinh tồn của Iran

Canh bạc sinh tồn của Iran

07:30 , 08/03/2026
Iran dịu giọng với láng giềng: Dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật trước áp lực ngoại giao?

Iran dịu giọng với láng giềng: Dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật trước áp lực ngoại giao?

22:48 , 07/03/2026
Vì sao các nước Vùng Vịnh không trả đũa dù bị Iran nã mưa tên lửa và UAV?

Vì sao các nước Vùng Vịnh không trả đũa dù bị Iran nã mưa tên lửa và UAV?

22:05 , 07/03/2026
AI và Robot đã "xâm chiếm" ngành biểu diễn và sáng tạo ở Trung Quốc chấn động đến thế này!

AI và Robot đã "xâm chiếm" ngành biểu diễn và sáng tạo ở Trung Quốc chấn động đến thế này!

21:20 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên