ISHCMC 2025: Thành tích IB xuất sắc, mở ra tương lai toàn cầu cho học sinh

ISHCMC tự hào với kết quả IBDP ấn tượng của Niên Khóa 2025, qua đó củng cố vững chắc vị thế là một trong những Trường giảng dạy chương trình Tú Tài IB hàng đầu tại Đông Nam Á. Những thành tựu này không chỉ là minh chứng cho sự xuất sắc trong chương trình giảng dạy, mà còn thể hiện định hướng rõ ràng của nhà trường trong việc ươm mầm những thế hệ có tinh thần học hỏi không ngừng, giúp các em học sinh tự tin phát triển trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp.

Trong tổng số 109 học sinh tốt nghiệp Niên Khóa 2025 tại ISHCMC, có đến 98% học sinh nhận bằng Tú tài - cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 81%. Điểm trung bình khóa 2025 đạt được là 34, vượt trội hơn mức trung bình toàn cầu là 30.58. Bên cạnh đó, 44% học sinh đạt từ 35 điểm trở lên, 83% đạt trên 30 điểm, 6 em học sinh đạt được cột mốc danh giá 40+ và 53% học sinh đạt Bằng Song ngữ IB - gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu (23%). Tất cả đều cho thấy năng lực và khả năng thích ứng tốt của các em trong môi trường quốc tế và mang lại niềm tự hào vô cùng to lớn cho nhà trường.

"Những kết quả này không đơn thuần là những con số," Thầy Marco Longmore, Tổng Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ. "Đây là dấu ấn trưởng thành của sự quyết tâm và sáng tạo. Học sinh của chúng tôi đang phát triển sự tò mò và khả năng thích nghi linh hoạt - những phẩm chất sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên mọi hành trình tương lai."

Trong số các học sinh tốt nghiệp năm nay, rất nhiều em đã gắn bó với ISHCMC ngay từ bậc học Mầm non. Với lộ trình học tập liền mạch từ Chương trình Mầm non (EYP), Chương trình Tiểu học (PYP) đến Chương trình Trung học cơ sở (MYP), và cuối cùng là Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP), các em đã phát triển sự tự tin, tư duy phản biện, lòng trắc ẩn và kỹ năng cần thiết để tạo nên những đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Khả năng lãnh đạo và sự đồng cảm sâu sắc của các em cũng được thể hiện thông qua đa dạng các dự án. Từ các bài luận Lý thuyết Kiến thức (Theory of Knowledge - TOK) giàu tính thử thách, các dự án Sáng tạo, Hoạt động, Dịch vụ (CAS), các dự án khởi nghiệp xã hội, đến các buổi biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh năng lực và sự cố gắng của các em học sinh, đội ngũ giáo viên ISHCMC cũng đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ là người truyền đạt kiến thức học thuật, các giáo viên và điều phối viên IB còn là người cố vấn và hướng dẫn tận tâm, vun đắp nên môi trường nơi mà tinh thần tìm tòi và không ngừng đổi mới được phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ học sinh khám phá, theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ.

Niên Khóa 2025 hiện đang chuẩn bị nhập học tại các trường đại học hàng đầu thế giới như hệ thống University of California, Imperial College London, University of Toronto, and Seoul National University). Nhiều học sinh tốt nghiệp cũng đã xuất sắc giành được các suất học bổng và giải thưởng danh giá, với tổng giá trị lên đến 56 triệu USD. Điều này khẳng định năng lực học vấn vượt trội và những đóng góp đáng kể của các em đối với cộng đồng.

Trước cột mốc quan trọng này, ISHCMC gửi lời chúc mừng đến mỗi học sinh, gia đình và đội ngũ giảng viên đã tận tâm đồng hành. Với sự kiên định cùng sứ mệnh truyền cảm hứng, ISHCMC sẽ tiếp tục phấn đấu và đổi mới không ngừng nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều được chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với thách thức và tự tin làm chủ tương lai của mình.

ISHCMC - Trường Quốc tế TP.HCM, là trường Quốc tế đầu tiên ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tự hào mang đến một nền giáo dục chất lượng cho học sinh từ 2-18 tuổi, với 3 lộ trình học tập đa dạng: bao gồm Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma), các Khóa học IB (IB Courses), và Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông ISHCMC (ISHCMC High School Diploma).

Được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu như CIS và NEASC, ISHCMC mang đến một môi trường học tập khuyến khích học sinh khám phá tiềm năng và phát triển toàn diện. Nhiều năm qua, học sinh ISHCMC đã trúng tuyển vào nhiều trường danh tiếng, trong đó có 7/10 trường hàng đầu thế giới theo QS, minh chứng cho thành công học thuật và sự sẵn sàng chinh phục tầm cao mới.

Tìm hiểu thêm về ISHCMC:

Website: https://www.ishcmc.com/

Số điện thoại: (028) 3898 9100

Email: admissions@ishcmc.edu.vn