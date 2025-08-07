ISHCMC: Nơi giáo dục toàn diện ươm mầm hành trình trưởng thành bền vững

Tinh thần "Tự tin nhưng không kiêu ngạo"

Thầy Marco Longmore, Hiệu trưởng ISHCMC, đúc kết tầm nhìn của trường bằng triết lý "tự tin nhưng không kiêu ngạo". Triết lý này nuôi dưỡng ở học sinh sự tự tin, tinh thần đổi mới, đồng thời giữ được sự khiêm tốn và tôn trọng người khác - nền tảng quan trọng để các em phát triển sau này. Bên cạnh đó, Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) rộng mở và linh hoạt tại ISHCMC được thiết kế nhằm khơi dậy niềm đam mê học hỏi thông qua sự tò mò, tư duy phản biện và thôi thúc các em khám phá mọi lĩnh vực cuộc sống.

Phát triển Toàn diện: Hành trình của mỗi học sinh ISHCMC

ISHCMC áp dụng cách tiếp cận toàn diện, kết hợp chương trình học chuyên sâu với các hoạt động ngoại khóa đa dạng, đồng thời chú trọng phát triển trí tuệ cảm xúc. Chiến lược này giúp học sinh rèn luyện bộ kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp - những kỹ năng thiết yếu cho thành công ở đại học, sự nghiệp và trong bối cảnh toàn cầu.

Với hơn 95 hoạt động sau giờ học (ASA), 26 chương trình tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Quốc tế (IPAA) và cơ sở vật chất hiện đại, học sinh ISHCMC được khuyến khích phát triển tinh thần đồng đội, kiên trì, lãnh đạo và thấu hiểu - những kỹ năng quan trọng không kém kiến thức trên sách vở.

Sự hỗ trợ tận tâm cho từng cá nhân tại ISHCMC

Một điểm nổi bật trong phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại ISHCMC là sự tận tâm của đội ngũ Hỗ trợ Học sinh. Tiến sĩ Hana Adams, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ học sinh, nhấn mạnh vai trò của các chuyên viên tâm lý học đường như một yếu tố khác biệt của trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên, cố vấn và chuyên viên, ISHCMC đáp ứng nhu cầu riêng của từng học sinh nhờ hiểu biết sâu sắc về quá trình phát triển của trẻ. Đồng thời, phụ huynh được kết nối chặt chẽ qua các buổi tư vấn, hội thảo và giao tiếp thường xuyên, cùng nhà trường xây dựng thói quen học tập hiệu quả tại nhà. Quy mô lớp học được duy trì hợp lý, giúp mỗi học sinh đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao.

Tốt nghiệp ISHCMC: Tự tin hội nhập thế giới

Thành quả đáng tự hào của mô hình giáo dục toàn diện tại ISHCMC được thể hiện qua năng lực vượt trội của các thế hệ học sinh tốt nghiệp. Các em rời trường với bản lĩnh, tự tin, khiêm tốn và định hướng rõ ràng, nổi bật không chỉ nhờ thành tích học tập xuất sắc, mà còn bởi tinh thần cầu tiến, phẩm chất lãnh đạo và khát vọng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng. Riêng Khóa 2025 đã giành hơn 56 triệu USD học bổng từ các trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình giảng dạy chất lượng cao tại ISHCMC đóng vai trò then chốt trong việc giúp học sinh sẵn sàng hội nhập quốc tế. Riêng Khóa 2025, 98% học sinh được nhận vào các trường đại học theo nguyện vọng. Trong suốt những năm qua, học sinh tốt nghiệp ISHCMC đã trúng tuyển vào các trường đại học danh giá, bao gồm 7/10 trường hàng đầu thế giới trong Bảng xếp hạng QS như Harvard, Yale, UPenn, Chicago, LSE và các đại học danh tiếng tại Hàn Quốc như Seoul National, Korea và Yonsei. 57% học sinh ISHCMC đạt bằng song ngữ ở nhiều ngôn ngữ khác nhau - tỷ lệ gấp đôi mức trung bình toàn cầu (23%).

Các cựu học sinh ISHCMC luôn thể hiện tinh thần "ý chí hành động, dám đương đầu thử thách", trở thành những công dân toàn cầu giàu lòng trắc ẩn, nhà lãnh đạo và người học tập suốt đời. Một phụ huynh xúc động chia sẻ: "Dù đã vài năm kể từ khi các con tôi tốt nghiệp ISHCMC, những dư âm vẫn còn đọng lại. Các con thường nhớ lại những cơ hội tuyệt vời tại đây - nơi con trưởng thành vượt bậc và gặt hái thành công trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Chúng tôi vô cùng biết ơn nền tảng giáo dục mà nhà trường mang lại - không chỉ về học thuật mà cả cảm xúc và xã hội." - Bà Irene Moni, phụ huynh học sinh ISHCMC (2015-2020).

ISHCMC - Trường Quốc tế TP.HCM, là trường Quốc tế tiên phong ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tự hào mang đến một nền giáo dục chất lượng cho học sinh từ 2-18 tuổi, với 3 lộ trình tốt nghiệp đa dạng: bao gồm Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma), các Khóa học IB (IB Courses), và Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông ISHCMC (ISHCMC High School Diploma). Được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu như CIS và NEASC, ISHCMC mang đến một môi trường học tập nơi mỗi cá nhân được khuyến khích khám phá tiềm năng và phát triển bản thân một cách toàn diện. Trong nhiều năm qua, học sinh của ISHCMC đã được nhận vào 7 trên 10 trường đại học hàng đầu theo bảng xếp hạng QS toàn cầu, sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới và kiến tạo tương lai.

Tìm hiểu thêm về ISHCMC:

Website: https://www.ishcmc.com/

Số điện thoại: (028) 3898 9100

Email: admissions@ishcmc.edu.vn