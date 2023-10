Israel: Quan chức chính phủ nói về cuộc chiến cuối cùng; không quân oanh tạc xuyên đêm nhằm làm tê liệt Hamas

Xe quân sự của Israel tại khu vực biên giới phía Bắc nước này, ngày 8/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi Nội các An ninh Israel tuyên bố nước này “đang trong tình trạng chiến tranh", Thư ký Nội các Israel Yossi Fuchs đã viết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây): “Cuộc Chiến tranh Gaza lần thứ nhất được lên kế hoạch để trở thành cuộc chiến tranh cuối cùng”.

Tờ The Times of Israel lưu ý rằng mặc dù đã có nhiều cuộc xung đột tàn khốc giữa Israel và Dải Gaza, nhưng dòng trạng thái của ông Fuchs dường như đang báo hiệu một trận chiến có quy mô khác, vì Israel chưa bao giờ chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh chống lại Dải Gaza như hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Times of Israel cho biết thêm không quân Israel đã được lệnh tiếp tục tấn công Dải Gaza xuyên đêm nhằm đập nát mọi khả năng của Hamas, tổ chức mà The Times of Israel gọi là “khủng bố”

Trong các mục tiêu bị tấn công có một số sở chỉ huy; một tòa nhà làm nơi ở cho các thành viên Hamas; một trung tâm chỉ huy được sử dụng bởi một quan chức cấp cao trong lực lượng hải quân của Hamas và một tài sản được nhóm khủng bố sử dụng cho mục đích tình báo…

Khói lửa bốc lên từ các tòa nhà sau khi Israel oanh tạc thành phố Gaza ngày 8/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Xung đột giữa Israel bùng nổ vào sáng 7/10 cùng với việc Phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa mà theo họ là “trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái đất”.

Xung đột bắt đầu từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas sáng 7/10, được coi là leo thang lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải lên tiếng cảnh báo về một cuộc chiến "lâu dài và khó khăn" phía trước.

Ông Netanyahu quyết định cử hàng nghìn binh sĩ Israel tới chiến đấu với các tay súng Hamas còn sót lại ở phía Nam Israel trong khi không quân nước này một lần nữa ném bom các mục tiêu ở Dải Gaza.

Theo hãng tin Reuters của Anh, cuộc xung đột tới nay đã cướp đi sinh mạng của 700 người ở phía Israel, trong khi Dải Gaza chứng kiến số người chết vượt quá 400 người. Ngoài ra, ở mỗi bên còn có hàng nghìn người bị thương.