Ixora Ho Tram by Fusion: Mảnh ghép mới nhất của The Grand Ho Tram Strip

Ixora Ho Tram by Fusion đóng vai trò như một viên ngọc quyến rũ, nâng tầm sự sang trọng và hấp dẫn cho điểm đến danh giá của The Grand Ho Tram Strip.



Với các biệt thự và căn hộ khách sạn được bố trí hài hòa, Ixora Ho Tram by Fusion mang đến không gian thoáng đãng nhưng vẫn riêng tư cho các nhóm bạn bè và gia đình, đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị và bổ ích. Sự bổ sung mới nhất này, kết hợp với tổng công suất 1.100 phòng khách sạn đã đưa vào hoạt động tại InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, cung cấp cho du khách các lựa chọn phong cách nghỉ dưỡng đa dạng tại quần thể tiện ích chuẩn quốc tế của The Grand Ho Tram Strip, bao gồm sân golf The Bluffs, được vinh danh là sân golf xuất sắc nhất châu Á tại World Luxury Travel Awards.

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc của The Grand Ho Tram Strip cho biết: "Việc ra mắt Ixora Ho Tram by Fusion thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm đặc biệt và hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là việc cam kết đối với chính quyền trong việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và xây dựng các khu tiếp theo của dự án. Điểm đến mới này càng củng cố vị thế của chúng tôi là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu trong khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển du lịch liên tục tại Hồ Tràm như một điểm đến hàng đầu tại Châu Á".

Ixora Ho Tram by Fusion: Tầm nhìn phục vụ tương lai

Vận hành theo tiêu chuẩn của Fusion, Ixora Ho Tram by Fusion hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút du khách bằng các dịch vụ đặc biệt. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 164 căn hộ và 46 biệt thự. Tất cả đều sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra bãi biển với lối kiến ​​trúc mở, hài hòa với thiên nhiên. Nhờ vậy, Ixora Ho Tram by Fusion hứa hẹn sẽ mang lại nguồn năng lượng sảng khoái giúp du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ dưỡng quý giá.

"Nơi giao hòa cảm xúc" là triết lý của Ixora Ho Tram by Fusion, bởi nơi đây mở ra cánh cửa để khách hàng kết nối với nội tâm của mình, mang đến cảm giác viên mãn trọn vẹn. Mỗi không gian trong biệt thự và căn hộ khách sạn mang thiết kế nội thất thoải mái, kết hợp hoàn hảo với làn gió biển, ánh nắng mặt trời và bầu không khí tự nhiên đặc trưng của Hồ Tràm. Maia Spa cung cấp các liệu pháp thư giãn giúp tăng cường sự kết nối giữa sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong khi đó, nhà hàng tại Ixora Ho Tram by Fusion mang đến vô số hương vị đa dạng cùng với Ixora Kids Club mang đến các hoạt động phù hợp với trẻ em.

Bước tiến mới nâng tầm sự phát triển phồn vinh của Hồ Tràm

Hồ Tràm đã nhanh chóng nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu trong khu vực. Nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ và tuyệt đẹp, nơi đây thậm chí còn được CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bờ biển đẹp nhất hành tinh. Với 30km mặt nước trong xanh và bãi cát trắng mịn, Hồ Tràm xứng đáng với danh hiệu "thủ phủ resort cao cấp" của khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, Hồ Tràm tự hào có cảnh quan đa dạng, nằm giữa ba hệ sinh thái tự nhiên – biển, sông và rừng. Môi trường nguyên sơ này khiến Hồ Tràm nằm trong số những điểm đến có chất lượng không khí tốt nhất Việt Nam.

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực đã củng cố thêm tiềm năng của Hồ Tràm. Đến năm 2025, 3 dự án giao thông lớn sẽ hoàn thành, trong đó có đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận cũng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 42m, quy mô 6 - 8 làn xe. Đặc biệt, trong tương lai, sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ giúp du khách dễ dàng đến Hồ Tràm hơn bao giờ hết.

Ixora Ho Tram By Fusion

Bông Trang, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

+84 (0) 254 378 6666

ixora.info@thegrandhotram.com