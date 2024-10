Ixora Villa – Ngôi nhà nghỉ dưỡng của cộng đồng tinh hoa

Giá trị sức khỏe vô giá - chuẩn mực mới của sự đầu tư đẳng cấp

Một bài viết mới đây của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, ở thời đại sức khỏe và tuổi thọ trở thành "chuẩn mực mới của sự đẳng cấp", các công trình có yếu tố nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành luôn được giới thượng lưu toàn cầu ưu tiên lựa chọn.

Sở hữu vị trí đặc biệt, các căn biệt thự Ixora chỉ cách bãi biển riêng vài bước chân, được bao quanh bởi 11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu - hệ sinh thái ven biển duy nhất còn tương đối nguyên vẹn tại Việt Nam. Cánh rừng này luôn được ưu tiên bảo vệ, gìn giữ nghiêm ngặt, để có thể trường tồn theo thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc sống cạnh rừng nguyên sinh, chủ sở hữu Ixora luôn luôn được tận hưởng bầu không khí trong lành bậc nhất miền Nam ngay trong chính căn nhà của mình.

Toàn bộ 63 villa đều sở hữu view biển trực diện, view biển trực diện trên cao hoặc view dòng sông lười riêng tư. Không chỉ được ngắm nhìn, chủ nhân villa còn tận hưởng cảm giác "sở hữu cả một đại dương cho riêng mình" và đặc biệt là "liều thuốc bổ" vô giá giúp cân bằng serotonin – hormone hạnh phúc, tăng sức đề kháng, hạn chế stress, khả năng hấp thụ oxy và giúp giấc ngủ sâu hơn. Lý giải điều này, nhiều phân tích khoa học đã cho thấy chính các loại vitamin, magiê, muối khoáng, ion âm từ biển đã mang đến những tác động tích cực, tiếp thêm nguồn năng lượng để cả cơ thể và tâm trí khỏe khoắn hơn.

Tận dụng lợi thế được ban tặng từ thiên nhiên, mọi thiết kế của Ixora đều hướng đến việc mang đến giá trị sức khỏe cho khách hàng. Dự án luôn duy trì mật độ xây dựng thấp để tôn trọng và ưu tiên cho các cảnh quan tự nhiên. Mỗi villa đều được cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng giữa sự sang trọng, mãn nhãn về thị giác trong thiết kế, đảm bảo tính công năng, song vẫn phải giữ được dấu ấn của những "ốc đảo nghỉ dưỡng" riêng tư giữa biển trời xanh mát, kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Đó mới chính là chuẩn mực của sự đẳng cấp thực sự: đưa "rừng vàng biển bạc" vào trong căn nhà, giúp chủ sở hữu luôn được tận hưởng thiên nhiên nhiều nhất có thể vào bất kỳ lúc nào.

Giá trị đẳng cấp của căn nhà triệu đô trong tổ hợp tỷ đô

Được kiến tạo bởi những "bộ óc" lão luyện với hơn hàng chục năm kinh nghiệm trên thị trường nghỉ dưỡng toàn cầu, Ixora Villa mang đẳng cấp của "căn nhà triệu đô". Dù đặt ở bất kỳ quốc gia nào, thiết kế và chi tiết hoàn thiện của căn nhà vẫn đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên của các tỷ phú toàn cầu.

Cách bố trí, layout, cho đến thiết kế chi tiết của 63 căn villa đều chứa đựng những sự tính toán hết sức chỉn chu, khéo léo, khiến sản phẩm luôn nổi bật, mang tư thế chủ động của sản phẩm dẫn dắt thị trường.

Căn nhà triệu đô trong tổ hợp tỷ đô luôn sẵn sàng phục vụ cho sự đẳng cấp của cộng đồng chủ sở hữu tinh hoa

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt về đẳng cấp mà gần như chưa có dự án nào làm được chính là dòng sản phẩm view biển trực diện trên cao với độ cao nền được nâng lên 11 mét. Quyết định táo bạo, không đi theo lối mòn này khiến Ixora Villa mang một tầm vóc khác biệt, thể hiện tâm huyết của đội ngũ đứng sau dự án trong việc đưa cả đại dương thu trọn vào tầm mắt.

Mỗi căn biệt thự đều có 3 phòng ngủ master với phòng tắm en-suite rộng thoáng, walk-in closet tao nhã – tiêu chuẩn đặc trưng thường chỉ bắt gặp tại các công trình nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất trên thế giới. Ixora còn ghi dấu mạnh mẽ với 16.000 mét vuông dành cho không gian tiện ích nội khu, cùng các dịch vụ đẳng cấp riêng tư được phục vụ tại gia theo tiêu chuẩn Châu Âu với chất lượng vượt trội. Các villa chính là tuyên ngôn thành công, thể hiện tầm nhìn vượt trội và gu thẩm mỹ đúng chất của các chủ nhân tinh hoa, đặc biệt trong những buổi tiệc bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Không chỉ dừng lại ở căn nhà triệu đô, Ixora Villa còn chứng minh giá trị Khu nghỉ dưỡng xứng tầm được giới sành bất động sản săn đón khi thuộc The Grand Ho Tram – tổ hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á có mức đầu tư lên đến 4.2 tỷ USD. Tất cả quy tụ lại để mang đến sự phục vụ đẳng cấp nhất cho các khách hàng của Ixora Villa.

Giá trị đầu tư bền vững – Tiềm năng gắn liền giá trị thật

Sở hữu những ưu điểm "đắt giá" nhất về khoảng cách, Hồ Tràm chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90 phút di chuyển trong tương lai gần sau khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào vận hành và cách sân bay quốc tế Long Thành 50 phút di chuyển. Ixora quả thật xứng danh là "một bước chân chạm tới mọi vị trí."

Với ước tính 25 triệu lượt khách/năm khi giai đoạn 1 của sân bay Long Thành được đưa vào vận hành, cùng hơn 16 triệu dân từ thành phố Hồ Chí Minh, con số nguồn cung 18.000 phòng lưu trú cả hiện tại và trong tương lai tại Hồ Tràm được cho là rất khiêm tốn. Đây là minh chứng cho thấy Hồ Tràm đang "khát" những sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao, nhất là second home – loại hình bất động sản đã góp phần làm nên danh tiếng cho vùng biển này. Từ góc nhìn đầu tư, có thể thấy rằng bất động sản khu vực này luôn giữ được tiềm năng tăng giá ổn định, thậm chí được dự đoán sớm có bước "nhảy vọt" đầy triển vọng.

Bên cạnh đó, giá trị của khu phức hợp tỷ đô The Grand Ho Tram, sở hữu cùng lúc 3 tiện ích cực kỳ giá trị như sân golf The Bluffs, casino và sân bay chuyên dụng cũng là một đòn bẩy khác đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị tài sản và thanh khoản cho Ixora Villa. Đẳng cấp của The Grand Ho Tram chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút đặc biệt cho dự án, nâng cao giá trị tổng thể để Ixora hoàn toàn chinh phục được những nhà đầu tư thận trọng và khó tính nhất.

Cuối cùng, uy tín và năng lực của Chủ đầu tư Lodgis Hospitality Holdings, chính là một bảo chứng khác cho giá trị đầu tư bền vững của Ixora Villa.

Ixora Villa - Cộng Đồng Tinh Hoa nơi sức khỏe - đẳng cấp - đầu tư bền vững luôn được ưu tiên hàng đầu.

Đã có rất nhiều khách hàng chọn mua Ixora Villa và giới thiệu cho các bạn bè và đối tác để xây dựng một cộng đồng chủ sở hữu tinh hoa, nơi mà sức khỏe - đẳng cấp - đầu tư bền vững luôn được ưu tiên hàng đầu.