JCI Vietnam 2023 National Convention - Đại hội Quốc gia năm 2023

Sự kiện chào đón hơn 450 thành viên JCI từ Vietnam và các thành viên JCI quốc tế tham dự các hoạt động năm trong khuôn khổ sự kiện. Đặc biệt, JCI Vietnam hân hạnh đón tiếp các Chủ tịch JCI cấp quốc gia như JCI Cambodia, JCI Hong Kong (Trung Quốc), JCI Macao (Trung Quốc), JCI Philippines,...và các thành viên JCI quốc tế khác.



Chủ tịch JCI Vietnam qua các năm

Trong khuôn khổ sự kiện, Gala Kỷ niệm Hành trình 15 năm thành lập đã diễn ra với nhiều tiết mục thú vị và đặc sắc, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tri ân Hành trình những bước chân cống hiến và lan tỏa những giá trị đến cộng đồng của tất cả các thành viên Jaycees đã góp phần tạo nên những dự án thành công của JCI Vietnam hiện nay.



Bên cạnh đó, chương trình Đại hội cấp quốc gia năm 2023 đã diễn ra với các nội dung tiêu điểm như Báo cáo hoạt động năm 2023, Đại hội bầu cử năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương quốc tế với các thành viên JCI Quốc tế.

Anh Nguyễn Đắc An Khang - Chủ tịch JCI Vietnam năm 2023 (NP) cùng Chị Trần Phương Ngọc Thảo - Chủ tịch Đắc cử (NVP) và các Phó Chủ tịch Đắc cử

Thông tin Chủ tịch đắc cử JCI Vietnam năm 2024 (2024 NP JCI Vietnam):



Chị Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch thường trực JCI Vietnam năm 2023

Chị Trần Phương Ngọc Thảo, hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Chị Thảo đã tham gia và trở thành thành viên chính thức của JCI Vietnam từ năm 2019 thuộc Chi hội JCI South Saigon, chị Ngọc Thảo đã có những đóng góp hết sức giá trị cho JCI Vietnam trong vai trò là nhà tài trợ, diễn giả, giám khảo,...ở những sự kiện, chương trình, cuộc thi thuộc khuôn khổ do JCI Vietnam tổ chức.

Trong năm 2023, với cương vị là Phó Chủ tịch thường trực, chị Ngọc Thảo phụ trách 3 Chi hội là JCI East Saigon – JCI South Saigon – JCI Central Saigon. Đồng thời là người phối hợp Ban Quan hệ quốc tế chủ trì các hoạt động đón tiếp khách quốc tế đến Vietnam, kết nối các chương trình, kêu gọi thành viên tham gia đại hội các cấp khu vực và quốc tế.

Anh NP Nguyễn Đắc An Khang trao tặng hoa chúc mừng Chị NVP Trần Phương Ngọc Thảo

Chị Ngọc Thảo đã được 9/9 Chi hội của JCI Vietnam bỏ phiếu đề cử cho vị trí Chủ tịch JCI Vietnam năm 2024 và chị đã hoàn toàn xác nhận tính sẵn sàng cho vị trí này. Sắp tới, trong Buổi họp Đại hội đồng - GA 03, chị Ngọc Thảo sẽ báo cáo tình hình hoạt động của mình trong 9 tháng vừa qua với vai trò là Phó Chủ tịch thường trực, đồng thời chị cũng sẽ tranh cử trong vai trò là ứng viên vị trí Chủ tịch JCI Vietnam.



Về JCI Việt Nam

JCI Vietnam được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 2008, hoạt động dưới sự bảo trợ của YBA (Hội Doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh). Thành viên JCI Việt Nam là các doanh nhân, nhà lãnh đạo trẻ, người trẻ tích cực. Trong suốt 15 năm qua, JCI Vietnam đã phát triển và mở rộng hoạt động với hơn 1000 thành viên sinh hoạt tại 9 Chi hội trên khắp cả nước. Đồng thời, JCI Vietnam đã xây dựng và phát triển hơn 50 dự án xã hội lớn nhỏ theo 17 mục tiêu SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc) nhằm lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Trong đó, có những dự án nổi bật như Build Your Future, Kick-off to Future, The Light, Blue and Green, Shape Your Future, Builders Future, From Zero to the Hero, 19-Train, Lăng Kính nghề nghiệp, Chống đuối nước, Gieo Chữ trên non…và hơn các dự án khác tạo ảnh hưởng tích và rộng lớn đến các khía cạnh phát triển của xã hội.

Toàn thể hơn 450 thành viên JCI Vietnam đến tham dự NATCON (JCI Vietnam National Convention)

Website: www.jci.cc hoặc www.jci.vn