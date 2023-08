Jennie vẫn ở cái tầm: Up ảnh chưa đến nửa ngày đã khiến 3 item đồng loạt cháy hàng!

Bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực ca hát, Jennie còn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong làng thời trang với gu ăn mặc đa dạng, có tính thẩm mỹ cao. Nàng đại sứ Chanel thường được mệnh danh là "trendsetter" (người đi đầu xu hướng) với khả năng mặc gì đều "cháy hàng" đến đó.

Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến dân tình trầm trồ vì làm cho 3 item sold out chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, cho thấy sức ảnh hưởng không tưởng của "bà hoàng" tạo trend Jennie.

3 item Jennie diện đều đã sold out chỉ sau vài giờ cô nàng đăng tải hình ảnh lên Instagram

Cụ thể, Jennie đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi xả loạt ảnh thả dáng trên đường phố New York. Nữ idol đầy nhẹ nhàng, nữ tính trong outfit gồm áo baby tee hoạ tiết phối cùng áo sơ mi khoác ngoài và chân váy tông màu baby blue. Giọng ca You And Me cũng tăng thêm phần điệu đà, cổ điển cho trang phục khi mix cùng mẫu giày quai cài cùng tất trắng, khoe trọn vòng eo "con kiến" vạn người mê.

Jennie xinh đẹp, đầy điệu đà, nữ tính trên đường phố New York