Jensen Huang thừa nhận Trung Quốc dẫn đầu robotics, NVIDIA đặt cược vào Physical AI

22-03-2026 - 15:30 PM | Kinh tế số

CEO NVIDIA nhận định Trung Quốc dẫn đầu robotics nhờ chuỗi cung ứng phần cứng, trong khi NVIDIA muốn kiểm soát lớp AI bên trong robot.

Tại sự kiện GTC, CEO Jensen Huang của NVIDIA đánh giá Trung Quốc là đối thủ "đáng gờm" trong lĩnh vực robotics - không phải vì phần mềm hay AI, mà vì nước này nắm giữ hệ sinh thái phần cứng tốt nhất thế giới, bao gồm vi điện tử, động cơ, vật liệu đất hiếm và nam châm. Những thành phần này là nền tảng để sản xuất robot ở quy mô lớn, và ngay cả ngành robotics Mỹ cũng phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng Trung Quốc cho phần cứng.

NVIDIA đang chuyển hướng chiến lược từ GPU truyền thống sang một khái niệm mà Huang gọi là Physical AI - tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các máy móc thực tế như robot và hệ thống tự hành. Đây là sự dịch chuyển từ AI tạo sinh sang trí tuệ thể hiện (embodied intelligence), với NVIDIA định vị mình là xương sống của thế hệ máy móc thông minh tiếp theo.

Tại GTC, NVIDIA ra mắt Physical AI Data Factory, nền tảng tự động hóa việc tạo dữ liệu huấn luyện, mô phỏng và đánh giá mô hình AI. Huang mô tả mô hình "ba máy tính" vận hành hệ thống robotics: hệ thống huấn luyện mô hình AI, nền tảng mô phỏng như Omniverse, và máy tính biên tích hợp trực tiếp vào robot.

Về cạnh tranh thị trường, các công ty robotics Trung Quốc như Unitree đang tăng trưởng nhanh với doanh thu mạnh. Thị phần của NVIDIA tại Trung Quốc sụt giảm đáng kể do các hạn chế xuất khẩu, nhưng công ty đang chuẩn bị quay lại thị trường này với dòng chip H200 đã được phê duyệt, bất chấp nhu cầu từ các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn rất cao.

Huang dự báo robotics sẽ được ứng dụng rộng rãi trong vòng 3-5 năm tới, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng theo hàm mũ của năng lực tính toán AI và các hệ thống agentic AI. Bức tranh cạnh tranh toàn cầu đang dần rõ ràng: Trung Quốc kiểm soát lớp vật lý - phần cứng, linh kiện, chuỗi cung ứng - trong khi NVIDIA đặt mục tiêu kiểm soát lớp trí tuệ vận hành bên trong các cỗ máy đó.

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim Nổi bật

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu Nổi bật

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại, người dân cần lưu ý

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại, người dân cần lưu ý

14:58 , 22/03/2026
Mặt tối công nghệ: AI chỉ nói cho bạn những gì bạn muốn nghe

Mặt tối công nghệ: AI chỉ nói cho bạn những gì bạn muốn nghe

14:30 , 22/03/2026
Không còn lo tắc đường nếu bạn bật tính năng này trên Google Maps

Không còn lo tắc đường nếu bạn bật tính năng này trên Google Maps

14:29 , 22/03/2026
Siết chặt bảo vệ dữ liệu trên thương mại điện tử toàn cầu

Siết chặt bảo vệ dữ liệu trên thương mại điện tử toàn cầu

13:37 , 22/03/2026

