Jensen Huang thừa nhận Trung Quốc dẫn đầu robotics, NVIDIA đặt cược vào Physical AI

Tại sự kiện GTC, CEO Jensen Huang của NVIDIA đánh giá Trung Quốc là đối thủ "đáng gờm" trong lĩnh vực robotics - không phải vì phần mềm hay AI, mà vì nước này nắm giữ hệ sinh thái phần cứng tốt nhất thế giới, bao gồm vi điện tử, động cơ, vật liệu đất hiếm và nam châm. Những thành phần này là nền tảng để sản xuất robot ở quy mô lớn, và ngay cả ngành robotics Mỹ cũng phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng Trung Quốc cho phần cứng.

NVIDIA đang chuyển hướng chiến lược từ GPU truyền thống sang một khái niệm mà Huang gọi là Physical AI - tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các máy móc thực tế như robot và hệ thống tự hành. Đây là sự dịch chuyển từ AI tạo sinh sang trí tuệ thể hiện (embodied intelligence), với NVIDIA định vị mình là xương sống của thế hệ máy móc thông minh tiếp theo.

Tại GTC, NVIDIA ra mắt Physical AI Data Factory, nền tảng tự động hóa việc tạo dữ liệu huấn luyện, mô phỏng và đánh giá mô hình AI. Huang mô tả mô hình "ba máy tính" vận hành hệ thống robotics: hệ thống huấn luyện mô hình AI, nền tảng mô phỏng như Omniverse, và máy tính biên tích hợp trực tiếp vào robot.

Về cạnh tranh thị trường, các công ty robotics Trung Quốc như Unitree đang tăng trưởng nhanh với doanh thu mạnh. Thị phần của NVIDIA tại Trung Quốc sụt giảm đáng kể do các hạn chế xuất khẩu, nhưng công ty đang chuẩn bị quay lại thị trường này với dòng chip H200 đã được phê duyệt, bất chấp nhu cầu từ các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn rất cao.

Huang dự báo robotics sẽ được ứng dụng rộng rãi trong vòng 3-5 năm tới, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng theo hàm mũ của năng lực tính toán AI và các hệ thống agentic AI. Bức tranh cạnh tranh toàn cầu đang dần rõ ràng: Trung Quốc kiểm soát lớp vật lý - phần cứng, linh kiện, chuỗi cung ứng - trong khi NVIDIA đặt mục tiêu kiểm soát lớp trí tuệ vận hành bên trong các cỗ máy đó.