Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

Theo báo cáo mới nhất từ Malwarebytes, nguyên nhân chính xuất phát từ việc người dùng hiện nay đã nâng cao nhận thức về quyền riêng tư và chủ động hơn rất nhiều trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Một con số đáng báo động cho OpenAI và Google là có đến 43% người tham gia khảo sát đã chính thức ngừng sử dụng ChatGPT, trong khi tỷ lệ này ở Gemini cũng bám sát ở mức 42%.

Làn sóng e ngại chia sẻ dữ liệu cá nhân với trí tuệ nhân tạo đang lan rộng và làm thay đổi thói quen sử dụng internet. Khảo sát chỉ ra rằng 90% người dùng lo lắng về việc AI thu thập và sử dụng dữ liệu của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng. Chính vì tâm lý phòng bị này, 88% người được hỏi khẳng định họ tuyệt đối không tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho các công cụ AI. Đặc biệt, ngay cả khi cần tìm kiếm sự trợ giúp về y tế hoặc chẩn đoán bệnh lý, 84% người dùng vẫn kiên quyết giấu kín các thông tin sức khỏe của mình. Nỗi lo ngại rò rỉ dữ liệu không chỉ nhắm vào AI mà còn tạo hiệu ứng domino lan sang các nền tảng mạng xã hội, minh chứng là 44% người dùng đã từ bỏ Instagram và 37% ngừng sử dụng Facebook để tự bảo vệ mình.

Để đối phó với những rủi ro bảo mật tiềm ẩn, người dùng internet đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật số cứng rắn hơn. Cụ thể, 82% người dùng cho biết họ sẽ chủ động từ chối việc thu thập dữ liệu bất cứ khi nào nền tảng cho phép. Bên cạnh đó, 71% đang sử dụng các trình chặn quảng cáo để tránh bị theo dõi, và 46% nhờ đến sự hỗ trợ của mạng riêng ảo VPN để duyệt web an toàn. Thậm chí, nhiều người đã hình thành thói quen nhập dữ liệu giả trên các nền tảng trực tuyến để đánh lạc hướng thuật toán. Báo cáo của Malwarebytes nhấn mạnh rằng, sự thiếu minh bạch trong cách AI đang được sử dụng chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự bối rối và làm sứt mẻ niềm tin từ phía người dùng.