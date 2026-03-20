Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

20-03-2026 - 08:30 AM | Kinh tế số

Sự hứng thú với các chatbot AI hàng đầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày càng nhiều người dùng quyết định ngừng sử dụng ChatGPT và Gemini.

Theo báo cáo mới nhất từ Malwarebytes, nguyên nhân chính xuất phát từ việc người dùng hiện nay đã nâng cao nhận thức về quyền riêng tư và chủ động hơn rất nhiều trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Một con số đáng báo động cho OpenAI và Google là có đến 43% người tham gia khảo sát đã chính thức ngừng sử dụng ChatGPT, trong khi tỷ lệ này ở Gemini cũng bám sát ở mức 42%.

Làn sóng e ngại chia sẻ dữ liệu cá nhân với trí tuệ nhân tạo đang lan rộng và làm thay đổi thói quen sử dụng internet. Khảo sát chỉ ra rằng 90% người dùng lo lắng về việc AI thu thập và sử dụng dữ liệu của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng. Chính vì tâm lý phòng bị này, 88% người được hỏi khẳng định họ tuyệt đối không tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho các công cụ AI. Đặc biệt, ngay cả khi cần tìm kiếm sự trợ giúp về y tế hoặc chẩn đoán bệnh lý, 84% người dùng vẫn kiên quyết giấu kín các thông tin sức khỏe của mình. Nỗi lo ngại rò rỉ dữ liệu không chỉ nhắm vào AI mà còn tạo hiệu ứng domino lan sang các nền tảng mạng xã hội, minh chứng là 44% người dùng đã từ bỏ Instagram và 37% ngừng sử dụng Facebook để tự bảo vệ mình.

Để đối phó với những rủi ro bảo mật tiềm ẩn, người dùng internet đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật số cứng rắn hơn. Cụ thể, 82% người dùng cho biết họ sẽ chủ động từ chối việc thu thập dữ liệu bất cứ khi nào nền tảng cho phép. Bên cạnh đó, 71% đang sử dụng các trình chặn quảng cáo để tránh bị theo dõi, và 46% nhờ đến sự hỗ trợ của mạng riêng ảo VPN để duyệt web an toàn. Thậm chí, nhiều người đã hình thành thói quen nhập dữ liệu giả trên các nền tảng trực tuyến để đánh lạc hướng thuật toán. Báo cáo của Malwarebytes nhấn mạnh rằng, sự thiếu minh bạch trong cách AI đang được sử dụng chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự bối rối và làm sứt mẻ niềm tin từ phía người dùng.

Thu mua phế liệu bìa carton có doanh thu trên 3 tỷ đồng, thiếu hóa đơn đầu vào phải xử lý ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
AI, bảo mật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu người dân dùng VNeID, bỏ qua là lỡ quyền lợi

18 tỷ USD 'bay màu': Cơn ác mộng mã độc tống tiền trong ngành sản xuất

Model AI bí ẩn tự nhận "không biết mình là ai": cả thế giới nghi là DeepSeek-V4, hóa ra là của Xiaomi

Một thứ đang được Jensen Huang "khen tận mây xanh", đến người Trung Quốc cũng phát cuồng: Phép màu gì vậy?

Bộ Công an đề xuất định danh chủ quản, siết quản lý hội nhóm mạng xã hội

So kè OpenClaw và ChatGPT Agent: AI nào thật sự làm được việc

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên