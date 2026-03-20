Một thứ đang được Jensen Huang "khen tận mây xanh", đến người Trung Quốc cũng phát cuồng: Phép màu gì vậy?

Sẽ ra sao nếu người bạn đồng hành AI không chỉ dừng lại ở việc tán gẫu hay viết code, mà có thể tự mình thực hiện các tác vụ hữu ích? Thậm chí là những công việc phức tạp như chạy tác vụ theo lịch trình, quản lý Gmail, tin nhắn WhatsApp hay điều khiển cả ngôi nhà thông minh — tất cả đều hoàn toàn tự động?

Đó chính là lời hứa từ OpenClaw (từng được biết đến với tên gọi Clawdbot và Moltbot) — một dự án AI agent nguồn mở được thiết kế để thực thi các tác vụ tự trị trên khắp các dịch vụ và ứng dụng mà bạn tin dùng nhất.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, OpenClaw đã tạo nên một cơn địa chấn trong ngành công nghiệp AI.

Trong cuộc phỏng vấn với MadMoney tuần này, CEO Nvidia Jensen Huang đã không ngần ngại gọi đây "chắc chắn là ChatGPT tiếp theo" và tiếp tục nhấn mạnh nó trong bài thuyết trình tại GTC.

Gã khổng lồ sản xuất chip này thậm chí còn tung ra một nền tảng AI agent riêng mang tên NemoClaw . Rõ ràng, OpenClaw và các tác nhân AI (AI agents) đang là tâm điểm của tầm nhìn về tương lai công nghệ.

Hình ảnh hàng nghìn người Trung Quốc mới đây xếp hàng để được cài OpenClaw cũng đã nói lên tất cả về sức hút của AI mới này.

OpenClaw thực chất là gì?

Lời chào hàng của OpenClaw khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng rất đơn giản: Một trợ lý AI không chỉ biết nói, mà biết làm . Nó thực hiện những việc thực tế ngay trên máy tính của bạn, thông qua các ứng dụng bạn dùng hàng ngày.

OpenClaw hiện diện ngay nơi bạn giao tiếp: WhatsApp, Telegram, iMessage, Slack, Discord, Signal và nhiều hơn nữa. Bạn có thể nhắn tin cho nó như nhắn cho một người bạn; nó có khả năng ghi nhớ cuộc trò chuyện từ nhiều tuần trước và chủ động gửi lời nhắc cho bạn. Nếu được cấp quyền, nó có thể tự động hóa các tác vụ, chạy lệnh và về cơ bản đóng vai trò như một quản gia kỹ thuật số không bao giờ ngủ.

Cha đẻ của dự án này là Peter Steinberger , một nhà phát triển người Áo. Sau khi bán công ty PSPDFKit với giá khoảng 119 triệu USD, ông đã nảy ra ý tưởng xây dựng AI này vì... quá rảnh rỗi.

Nhiều người nhận định OpenClaw chính là hình mẫu mà Siri trên iPhone đáng lẽ phải hướng tới ngay từ đầu: không phải là một món đồ chơi kích hoạt bằng giọng nói, mà là một trợ lý thực thụ biết học hỏi, ghi nhớ và hoàn thành công việc.

Về mặt kỹ thuật, OpenClaw không yêu cầu phần cứng đặc thù. Ý tưởng cốt lõi là OpenClaw đóng vai trò "điều phối" tin nhắn đến máy chủ của các công ty AI và gọi API. Phần xử lý trí tuệ nặng nề nhất sẽ do các LLM mà bạn chọn đảm nhận: Claude, ChatGPT hoặc Gemini. Phần cứng chỉ trở thành vấn đề quan trọng khi bạn muốn chạy các mô hình nội bộ lớn hoặc thực hiện các tác vụ tự động hóa cường độ cao.

Dự án ra mắt vào tháng 1 và đạt 9.000 "sao" trên GitHub chỉ trong 24 giờ. Sau một tuần gây bão, con số này đã vọt lên hơn 60.000 sao, nhận được sự tán thưởng từ nhà nghiên cứu AI Andrej Karpathy cho đến nhà đầu tư David Sacks. Tạp chí MacStories thậm chí còn gọi đây là "tương lai của trợ lý AI cá nhân".

Tại sao OpenClaw lại gây sốt đến vậy?

Gạt bỏ những ồn ào sang một bên về những lần thay tên, OpenClaw thực sự là một sản phẩm ấn tượng. Đa số các công cụ AI hiện nay đều hoạt động theo một kịch bản cũ kỹ: mở trang web, đặt câu hỏi, chờ kết quả, sao chép và dán. OpenClaw đảo ngược quy trình đó bằng cách tích hợp trợ lý ngay trong các cuộc hội thoại sẵn có của bạn.

Có ba tính năng chính giúp OpenClaw trở nên khác biệt:

Bộ nhớ bền vững: Nó không "quên sạch" khi bạn đóng ứng dụng. Nó học thói quen, theo dõi các dự án đang thực hiện và nhớ rõ những gì bạn đã nói từ tuần trước.

Thông báo chủ động: Nó có thể nhắn tin cho bạn trước khi có việc quan trọng, chẳng hạn như báo cáo tóm tắt đầu ngày hoặc nhắc nhở deadline.

Tự động hóa thực thụ: Tùy vào thiết lập, nó có thể đặt lịch hẹn, điền biểu mẫu, sắp xếp tệp tin, lục tìm email và điều khiển nhà thông minh.

Có nên sử dụng OpenClaw ngay lúc này?

Thẳng thắn mà nói: OpenClaw chưa phải là một sản phẩm hoàn thiện dành cho doanh nghiệp với các cam kết hỗ trợ và pháp lý đầy đủ. Chính Steinberger cũng thừa nhận điều này. Đây là một dự án nguồn mở vận động cực nhanh và vừa mới "sống sót" sau hàng loạt sự cố bảo mật và pháp lý.

Nếu bạn cần một công cụ "chỉ việc dùng" mà không muốn động tay vào các bước cài đặt phức tạp, hoặc nếu bạn không am hiểu sâu về an ninh mạng, thì đây chưa phải là lúc để thử OpenClaw.

Các chuyên gia an ninh mạng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Vì AI agent này được thiết kế để chạy cục bộ và tương tác với email, tệp tin cũng như các thông tin đăng nhập, một sai sót nhỏ trong thiết lập cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trong những ngày đầu, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều bản cài đặt OpenClaw công khai mà không có lớp xác thực nào, làm lộ mã API và lịch sử chat. Công ty bảo mật Censys gần đây đã xác định được hơn 21.000 thực thể bị lộ thông tin, chủ yếu tại Mỹ, Trung Quốc và Singapore.

Roy Akerman, chuyên gia bảo mật từ Silverfort, nhận định: rủi ro lớn nhất không phải là bản thân OpenClaw độc hại, mà là việc nó hoạt động dưới danh nghĩa danh tính thực của con người. Khi một AI agent sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để hoạt động ngay cả khi bạn đã thoát ra, ranh giới giữa người dùng và máy móc trở nên mong manh, tạo ra một kẽ hở mà các hệ thống kiểm soát bảo mật hiện nay chưa được thiết kế để đối phó.

"Lột xác" để lớn mạnh

Theo Steinberger, "Lột xác (Molting) là cách tôm hùm lớn lên". Dự án đã phát triển thần tốc, vượt qua các lỗ hổng bảo mật và học được rằng sự nổi tiếng luôn đi kèm với những kẻ lừa đảo và các rắc rối pháp lý. Nó cũng đã lọt vào mắt xanh của các "ông lớn" như OpenAI hay Meta.

Dù nhiều nhà đầu tư muốn biến OpenClaw thành một công ty độc lập, Steinberger kiên quyết giữ dự án ở dạng nguồn mở. Tuy nhiên, ông đã tìm được một đối tác có đủ tiềm lực tài chính và tài nguyên để đưa nó lên tầm cao mới.

Đó chính là OpenAI .

Vào giữa tháng 2, Steinberger đã ký kết thỏa thuận gia nhập "cha đẻ" của ChatGPT, đặt nền móng cho một năm bùng nổ của AI tự trị. Steinberger chia sẻ: "Điều tôi muốn là thay đổi thế giới chứ không phải xây dựng một công ty lớn, và hợp tác với OpenAI là con đường nhanh nhất để mang công nghệ này đến với mọi người."

Hiện tại, OpenClaw vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Lượt sao trên GitHub không ngừng tăng. Nếu bạn muốn tự mình trải nghiệm, hãy truy cập openclaw.ai để xem hướng dẫn — nhưng lời khuyên chân thành là hãy dùng một chiếc laptop dự phòng, và tuyệt đối đừng đặt tên dự án của mình theo bất kỳ mô hình AI nào đã được đăng ký bản quyền. Bài học đó đắt giá đấy!