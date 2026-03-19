Phát hiện 93 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng, Công an khởi tố thanh niên SN 2007

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Hoàng Văn Trường

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường sinh năm 2007, trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên về tội “Đánh bạc”.

﻿Quá trình xác minh, Công an xã Lương Bằng xác định Hoàng Văn Trường đã sử dụng máy tính PC của quán Internet, sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược “Tài xỉu” được thua bằng tiền.

Trường thực hiện giao dịch nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng được tích hợp sẵn trong hệ thống. Trong ngày 22/01, Trường đã cá cược 93 lần với tổng số tiền là 45.412.788đ. Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Trường theo quy định pháp luật.

Hình thức đánh bạc qua mạng Internet tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhất là trong giới trẻ, sử dụng điện thoại thông minh phổ biến; bên cạnh đó, các trang, ứng dụng này thường được thiết kế tinh vi, rất dễ tiếp cận, thường được quảng cáo dưới “vỏ bọc” là các trò chơi giải trí nhưng thực chất là hành vi đánh bạc trực tuyến.

Việc tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến không chỉ khiến người chơi mất tiền mà còn gây nên nhiều hệ lụy khác như: Nợ nần, vi phạm pháp luật khác như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… để có tiền tham gia các hoạt động đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an xã Lương Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, tránh những hệ lụy pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.