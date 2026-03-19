CEO Nvidia tuyên bố game thủ “hoàn toàn sai” khi chỉ trích DLSS 5, khẳng định AI không phá hỏng mà còn nâng tầm đồ họa

Tại sự kiện GTC 2026, Nvidia đã chính thức giới thiệu DLSS 5, phiên bản mới nhất trong dòng công nghệ nâng cấp hình ảnh vốn đã quen thuộc với giới game thủ. Tuy nhiên, khác với các phiên bản trước chủ yếu tập trung vào việc tăng độ phân giải và hiệu suất, DLSS 5 đánh dấu bước chuyển lớn khi tích hợp mô hình AI tạo sinh để can thiệp trực tiếp vào ánh sáng và vật liệu trong cảnh game.

Theo Nvidia, công nghệ này có thể “bơm” thêm độ chân thực vào môi trường ảo bằng cách tái tạo ánh sáng và bề mặt dựa trên dữ liệu 3D gốc. Công ty thậm chí gọi đây là “khoảnh khắc GPT của đồ họa”, hàm ý một bước ngoặt tương tự như cách AI tạo sinh đã thay đổi lĩnh vực ngôn ngữ.

Tuy nhiên, ngay sau khi video demo được công bố, phản ứng từ cộng đồng game thủ lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Nhiều người cho rằng DLSS 5 không mang lại sự cải thiện mà ngược lại khiến hình ảnh trở nên giả tạo, đặc biệt là ở phần khuôn mặt nhân vật.

Bạn nghĩ tính năng AI mới của Nvidia, thứ phủ một lớp “filter” lên game yêu thích của bạn, trông rất tệ? Vậy thì CEO của công ty, Jensen Huang, cho rằng bạn “hoàn toàn sai”, theo Tom’s Hardware.

Các đoạn video minh họa cho thấy những nhân vật trong loạt game Resident Evil xuất hiện với diện mạo khác biệt rõ rệt, từ gương mặt góc cạnh hơn đến đôi môi đầy đặn một cách bất thường. Hiệu ứng này khiến nhiều người liên tưởng đến các ứng dụng chỉnh sửa ảnh phổ biến, nơi gương mặt bị “làm đẹp” quá mức và mất đi sự tự nhiên.

Không ít ý kiến cho rằng việc sử dụng AI theo cách này đã phá vỡ ý đồ nghệ thuật ban đầu của nhà phát triển game. Một số người thậm chí gọi đây là “sloptracing”, một cách chơi chữ nhằm chỉ trích công nghệ ray tracing nổi tiếng của Nvidia, nhưng với hàm ý tiêu cực.

Trước làn sóng phản đối, CEO Jensen Huang đã có phản ứng mạnh mẽ. Trong cuộc phỏng vấn với Tom’s Hardware, ông khẳng định những chỉ trích này là không chính xác và xuất phát từ sự hiểu lầm về cách công nghệ hoạt động.

Theo Huang, DLSS 5 không phải là một lớp xử lý hậu kỳ đơn giản áp lên hình ảnh, mà là một hệ thống điều khiển tạo sinh hoạt động ở cấp độ hình học. Điều này cho phép kết hợp giữa dữ liệu gốc của game và khả năng sáng tạo của AI, trong khi vẫn giữ được quyền kiểm soát của nhà phát triển.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà làm game hoàn toàn có thể tinh chỉnh mô hình AI để phù hợp với phong cách nghệ thuật mong muốn, thay vì bị áp đặt bởi một hiệu ứng cố định. Thậm chí, công nghệ này còn mở ra khả năng thử nghiệm những phong cách hình ảnh hoàn toàn mới, từ đồ họa hoạt hình đến các hiệu ứng đặc biệt như bề mặt giống thủy tinh.

Dù vậy, những giải thích mang tính kỹ thuật của Huang dường như chưa đủ để thuyết phục cộng đồng. Nhiều game thủ vẫn giữ quan điểm rằng bất kỳ sự can thiệp nào của AI vào hình ảnh đều có nguy cơ làm mất đi “linh hồn” của tác phẩm, đặc biệt trong những tựa game được đầu tư mạnh về nghệ thuật.

Tranh cãi này phản ánh một vấn đề rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp sáng tạo, khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng nhưng cũng gây ra nhiều lo ngại. Việc cân bằng giữa công nghệ và yếu tố con người, giữa tự động hóa và sáng tạo, đang trở thành bài toán khó không chỉ với Nvidia mà với toàn bộ ngành công nghiệp.

Đáng chú ý, phát ngôn gọi khách hàng là “hoàn toàn sai” của Huang cũng gây ra nhiều tranh luận. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc đối đầu trực tiếp với cộng đồng người dùng có thể mang lại rủi ro về hình ảnh, dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người tin tưởng vào tiềm năng của AI.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Huang thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào công nghệ này. Trước đó, ông từng chỉ trích quan điểm hạn chế sử dụng AI trong doanh nghiệp, cho rằng việc không tận dụng AI cho mọi nhiệm vụ có thể là một sai lầm lớn.

Dù DLSS 5 cuối cùng sẽ được đón nhận như một bước tiến hay bị xem là một “thí nghiệm thất bại”, không thể phủ nhận rằng nó đã khơi mào một cuộc tranh luận quan trọng về tương lai của đồ họa game. Khi ranh giới giữa hình ảnh do con người tạo ra và hình ảnh do AI can thiệp ngày càng mờ nhạt, câu hỏi đặt ra không chỉ là công nghệ có thể làm gì, mà còn là nó nên làm đến đâu.

Trong bối cảnh đó, phản ứng của cộng đồng game thủ có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình hướng đi của những công nghệ như DLSS 5. Và dù đúng hay sai, cuộc tranh luận này chắc chắn sẽ còn tiếp tục khi AI ngày càng tiến sâu vào thế giới sáng tạo số.