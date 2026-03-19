Sony gặp khó khăn sản xuất cảm biến camera iPhone, Samsung có thể trở thành đối tác mới của Apple

Sony, nhà cung cấp cảm biến camera số một cho iPhone, hiện đang gặp phải sự cố lớn trong quá trình sản xuất tại Trung tâm Công nghệ Nagasaki (TEC) ở Nhật Bản. Theo thông tin từ NewDaily, sự cố này có thể khiến sản lượng cảm biến camera của Sony giảm mạnh, đe dọa đến nguồn cung cho các mẫu iPhone mới của Apple.

Trung tâm Nagasaki chiếm tới 80% doanh số cảm biến smartphone của Sony, vì vậy bất kỳ trục trặc nào tại đây đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh Sony gặp khó khăn, đây lại là cơ hội để Samsung mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng của Apple. Samsung có thể tận dụng tình hình này để trở thành đối tác cung cấp cảm biến camera cho iPhone, điều mà Apple luôn hướng tới nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Trước đó, Apple và Samsung đã lên kế hoạch hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất cảm biến hình ảnh đầu tiên tại Mỹ, nhằm tránh các áp lực về thuế quan. Nhà máy này dự kiến sẽ phục vụ cho dòng iPhone 18. Hiện tại, Sony đang chiếm 51,6% thị phần cảm biến camera smartphone toàn cầu, trong khi Samsung đứng thứ hai với 15,4%. Khoảng cách lớn này khiến Samsung càng có động lực để thu hẹp khoảng cách với Sony, đặc biệt khi cơ hội hợp tác với Apple xuất hiện.

Samsung tập trung phát triển các cảm biến độ phân giải cao 200MP và nghiên cứu công nghệ xếp chồng wafer nhiều lớp để giảm nhiễu giữa các điểm ảnh. Trước đây, từng có tin đồn Samsung đang phát triển cảm biến xếp chồng 3 lớp cho Apple, với kỳ vọng vượt trội dòng Exmor RS của Sony, tuy nhiên chưa có thông tin cập nhật về tiến độ công nghệ này.

Báo cáo cũng cho biết Apple có thể bắt đầu sử dụng cảm biến hình ảnh của Samsung trên iPhone trong tương lai. Tỷ lệ sử dụng nhà máy đúc chip của Samsung cho các sản phẩm phi bộ nhớ cũng đang tăng lên, ước tính đạt 60%, giúp công ty thu hẹp khoản thâm hụt xuống còn 680 triệu USD (khoảng 17.788 tỷ đồng).

Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn Sony trong vai trò cung cấp cảm biến camera cho iPhone sẽ cần nhiều năm nữa. Nếu các vấn đề tại Trung tâm Công nghệ Nagasaki của Sony tiếp tục kéo dài, Apple có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình ký kết hợp đồng dài hạn với Samsung để đảm bảo nguồn cung ổn định cho các sản phẩm iPhone trong tương lai.