Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tim Cook phủ nhận tin đồn rời ghế CEO Apple, khẳng định tiếp tục gắn bó trong nhiều năm tới

19-03-2026 - 07:26 AM | Kinh tế số

Tim Cook vừa lên tiếng bác bỏ các tin đồn về việc sẽ rời vị trí CEO Apple trong năm 2026, khẳng định ông vẫn tiếp tục công việc hiện tại.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Apple, CEO Tim Cook đã tận dụng cơ hội để làm rõ những đồn đoán liên quan đến kế hoạch rời vị trí lãnh đạo của mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tim Cook khẳng định rõ ràng rằng ông chưa có ý định rời khỏi vị trí CEO Apple trong thời gian tới.

Trước đó, một số báo cáo xuất hiện vào cuối năm 2025 cho rằng Tim Cook có thể sẽ rời vị trí lãnh đạo Apple ngay trong năm 2026. Tuy nhiên, Cook đã lên tiếng bác bỏ thông tin này với phát biểu: "Không, tôi chưa từng nói như vậy. Tôi chưa từng nói điều đó. Tôi thực sự yêu công việc mình đang làm. Hai mươi tám năm trước, tôi bước chân vào Apple và tôi đã yêu thích từng ngày làm việc kể từ đó." Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Apple."

Trước đó, Reuters và Financial Times đều đưa tin vào cuối năm 2025 rằng Tim Cook có thể sẽ rời vị trí CEO Apple vào năm 2026, sau hơn một thập kỷ dẫn dắt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Financial Times thậm chí còn dự đoán Apple sẽ có CEO mới trước hội nghị các nhà phát triển vào tháng 6/2026, với Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng John Ternus được xem là ứng viên sáng giá thay thế Cook.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2025, Mark Gurman từ Bloomberg đã phản bác các thông tin này, khẳng định "Tim Cook chưa nghỉ ngay lập tức." Gurman nhận định Tim Cook nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO Apple ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ hiện tại, tức là đến năm 2028. Đến thời điểm đó, Tim Cook sẽ bước sang tuổi 70.

Theo Max

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
apple, Tim Cook

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên