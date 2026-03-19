Nóng: Facebook gặp lỗi trên diện rộng, giao diện trắng xoá!

Sáng ngày 19/3, một sự cố đang xảy ra với người dùng Facebook khi giao diện nền tảng này trắng xóa trên bản web và không thể tải được bài viết. Đồng thời, phần hiển thị Feed của Facebook cũng báo lỗi khiến nhiều người dùng hoang mang. Riêng Story và trang cá nhân vẫn hiển thị.

Bảng Feed của nhiều người dùng Facebook gặp lỗi không hiển thị, dù tải lại nhiều lần

Không chỉ người dùng Việt Nam gặp lỗi Facebook, nhiều khu vực khác trên thế giới cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Theo trang Downdetector, lượng báo lỗi của Facebook tăng đột biến vào 9h sáng ngày 19/3.

Lượng báo lỗi Facebook tăng mạnh và xuất hiện tại nhiều khu vực

Hiện Facebook vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến sự cố lần này.