Nóng: Facebook gặp lỗi trên diện rộng, giao diện trắng xoá!
Hiện tại, nhiều người dùng gặp tình trạng Facebook không hiển thị nội dung, giao diện trắng xóa.
Sáng ngày 19/3, một sự cố đang xảy ra với người dùng Facebook khi giao diện nền tảng này trắng xóa trên bản web và không thể tải được bài viết. Đồng thời, phần hiển thị Feed của Facebook cũng báo lỗi khiến nhiều người dùng hoang mang. Riêng Story và trang cá nhân vẫn hiển thị.
Không chỉ người dùng Việt Nam gặp lỗi Facebook, nhiều khu vực khác trên thế giới cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Theo trang Downdetector, lượng báo lỗi của Facebook tăng đột biến vào 9h sáng ngày 19/3.
Hiện Facebook vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến sự cố lần này.
