Chủ tịch Tào Đức Thắng nói gì khi Viettel trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới?

Mới đây, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, đã có cuộc trao đổi với Thông tin Chính phủ xoay quanh ý nghĩa của Nghị quyết 79 cũng như định hướng triển khai của Tập đoàn.

Theo ông Tào Đức Thắng, việc ban hành Nghị quyết 79 đánh dấu một bước chuyển lớn khi tạo dựng nền tảng thể chế rõ ràng hơn cho doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Nhờ đó, những mô hình quản trị cùng phương thức triển khai hiệu quả trong thực tiễn có điều kiện được phát huy một cách đồng bộ và bền vững hơn.

Chủ trương tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tái đầu tư cho nghiên cứu – phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này giúp các doanh nghiệp như Viettel duy trì đầu tư dài hạn cho những lĩnh vực chiến lược như 5G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn hay công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn; tạo điều kiện thu hút và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao; đồng thời mở rộng không gian để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, đưa sản phẩm và giải pháp công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

“Có thể nói, Nghị quyết 79 đã tạo ra nền tảng thể chế quan trọng để các doanh nghiệp Nhà nước phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các ngành công nghệ chiến lược, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”, Chủ tịch Viettel khẳng định.

Gian hàng Viettel tại triển lãm di động lớn nhất thế giới - MWC Barcelona 2026

Khi được hỏi về các kế hoạch đột phá trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá trị thương hiệu, ông Tào Đức Thắng cho biết Viettel chưa từng đặt mục tiêu đạt một thứ hạng cụ thể trên các bảng xếp hạng thương hiệu.

Theo ông, giá trị thương hiệu trước hết nằm ở việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn để phục vụ khách hàng và xã hội, đồng thời phản ánh hiệu quả thực chất của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn luôn kiên định với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. Khi doanh nghiệp giải quyết được các bài toán thực tiễn của khách hàng và đất nước, giá trị thương hiệu sẽ từng bước được ghi nhận.

“Mới đây nhất, Viettel được Brand Finance công bố là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+. Chỉ số này thể hiện mức độ uy tín, niềm tin và sự gắn bó của khách hàng đối với thương hiệu. Chúng tôi coi đây là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Viettel trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, điều Viettel quan tâm nhất không phải là thứ hạng thương hiệu, mà là làm sao tiếp tục tạo ra giá trị mới cho khách hàng và đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh. Những bài toán như làm chủ các công nghệ chiến lược, phát triển hạ tầng số hay đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thị trường toàn cầu vẫn là những mục tiêu lớn mà chúng tôi đang nỗ lực theo đuổi”, Chủ tịch Viettel nhấn mạnh.

﻿Viettel vượt Starlink của Elon Musk, trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới

﻿Theo báo cáo Brand Finance Telecoms 150 năm 2026, Tập đoàn Viettel đã vươn lên vị trí thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành, trong đó có dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Bảng xếp hạng của Brand Finance cho thấy Viettel đạt Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI) 89,9/100 điểm, tương ứng mức xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của tổ chức này.

Theo Brand Finance, Viettel đạt điểm số cao ở nhiều tiêu chí quan trọng như danh tiếng thương hiệu, độ tin cậy, mức độ yêu thích, khả năng khách hàng ưu tiên lựa chọn và mức độ sẵn sàng giới thiệu cho người khác. Những yếu tố này cho thấy thương hiệu không chỉ được người dùng trong nước tin tưởng mà còn tạo được sự gắn kết mạnh mẽ với khách hàng.