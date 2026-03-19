OpenClaw là gì mà CEO Nvidia ca ngợi sẽ trở thành "ChatGPT tiếp theo"?

Chia sẻ với người dẫn Jim Cramer trong chương trình “Mad Money” bên lề sự kiện GTC của Nvidia tại California, ông Jensen cho biết: “Đây hiện là dự án mã nguồn mở lớn nhất, phổ biến nhất và thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Đây chắc chắn là ChatGPT tiếp theo”.

OpenClaw là một nền tảng tác tử AI tự động (autonomous AI agent) mã nguồn mở, vượt ra ngoài mô hình chatbot truyền thống. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, các tác tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra quyết định và thực hiện hành động với rất ít đầu vào từ người dùng.

Nvidia nhanh chóng tận dụng đà phát triển của OpenClaw. Ngày 17/3, hãng công bố NemoClaw - phiên bản cấp doanh nghiệp của OpenClaw, tích hợp thêm hệ sinh thái phần mềm và công cụ của Nvidia. Mục tiêu là giúp các tác nhân AI (Agent AI) mạnh mẽ này trở nên an toàn, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho ứng dụng thực tế.

Ông Jensen mô tả công nghệ này như một bước chuyển nền tảng, có thể mở rộng đáng kể những gì mỗi cá nhân có thể làm với AI. “Chỉ với một dòng mã, bạn có thể tạo ra tác tử cho riêng mình. Sau đó, bạn chỉ cần yêu cầu nó làm bất cứ điều gì bạn muốn” - ông nói.

Để minh họa, CEO Nvidia đưa ra ví dụ về thiết kế nhà bếp. Với một câu lệnh ngắn, OpenClaw có thể nghiên cứu hình ảnh, học các công cụ thiết kế, lặp lại các ý tưởng và tự cải thiện kết quả. Tất cả đều diễn ra một cách tự động.

“Chúng sẽ tự học cách thiết kế nhà bếp, rồi quay lại với bản thiết kế và tự đánh giá lại” - ông cho biết và nhấn mạnh khả năng tự hoàn thiện của hệ thống.

Theo ông, tác động rộng hơn là sự gia tăng năng lực chuyên môn của từng cá nhân. “Mỗi thợ mộc giờ đây có thể trở thành kiến trúc sư. Mỗi thợ sửa ống nước cũng có thể trở thành kiến trúc sư. Chúng ta sẽ nâng tầm năng lực của mọi người”, ông nói.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy nhanh chóng của các tác nhân AI tự động như OpenClaw cũng làm dấy lên lo ngại về bảo mật, quyền riêng tư và khả năng kiểm soát, đặc biệt khi các hệ thống này ngày càng có khả năng hành động độc lập.

Khi OpenClaw trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và chủ đề liên quan như “nuôi tôm hùm đất” - cách gọi hài hước của cộng đồng mạng dựa trên logo giống tôm của OpenClaw - đã lọt vào danh sách thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, cơ quan quản lý Trung Quốc đã nhiều lần phát cảnh báo về nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Theo đó, công cụ này cần quyền truy cập sâu vào hệ thống để có thể tự động thao tác với tệp tin và ứng dụng, điều có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật nếu cấu hình không đúng.

Ngày 5/2, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo an ninh về các rủi ro liên quan đến OpenClaw. Cảnh báo nêu rõ, việc giám sát đã phát hiện một số trường hợp sử dụng tác nhân AI mã nguồn mở OpenClaw trong cấu hình mặc định hoặc không đúng cách, gây ra rủi ro an ninh tương đối cao, khiến chúng rất dễ bị tấn công mạng và rò rỉ thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Huang, đây cũng là lĩnh vực Nvidia muốn tham gia giải quyết. Với NemoClaw, hãng đang xây dựng các “hàng rào bảo vệ”, bao gồm cơ chế bảo mật dữ liệu, công cụ giám sát và tiêu chuẩn an ninh cấp doanh nghiệp nhằm đảm bảo các tác nhân có thể được triển khai an toàn ở quy mô lớn.

Theo Nvidia, việc giải quyết những rủi ro này sẽ là yếu tố then chốt để mở ra làn sóng ứng dụng AI tiếp theo - nơi các tác tử không chỉ hỗ trợ mà còn có thể hành động thay con người.

OpenClaw đóng vai trò cầu nối giữa những mô hình AI mạnh mẽ hiện nay như Anthropic Claude hay OpenAI GPT với nhiệm vụ thực tế mà con người thực sự muốn AI thực hiện. Sau khi thiết lập tác nhân trên máy tính hoặc thông qua nhà cung cấp ảo, người dùng có thể soạn tin văn bản hoặc tin nhắn WhatsApp đến AI, hướng dẫn nó thực hiện nhiệm vụ khác nhau không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. OpenClaw kết nối với hệ thống AI trả phí hoặc nguồn mở.



