So kè OpenClaw và ChatGPT Agent: AI nào thật sự làm được việc

Mặc dù, về cơ bản, đây là hai sản phẩm AI khác nhau. Một sản phẩm chạy trên trình duyệt của người dùng và xử lý mọi thứ thông qua cơ sở hạ tầng của OpenAI. Sản phẩm còn lại được cài đặt trên máy tính của bạn, yêu cầu một số kiến thức kỹ thuật và cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn những gì xảy ra với dữ liệu của mình.

Cả hai đều được gọi là "các tác nhân AI", nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất

Khi OpenAI đề cập đến ChatGPT Agent, họ đang nói tới một phiên bản mở rộng của ChatGPT với khả năng thực thi tác vụ. Hệ thống này có thể hỗ trợ đặt chỗ, nghiên cứu thông tin hay xây dựng bài thuyết trình, tất cả đều được điều khiển thông qua hội thoại với người dùng.

Trong khi đó, OpenClaw lại đi theo hướng tiếp cận khác. Đây là một framework vận hành cục bộ trên máy tính cá nhân. Theo một số thảo luận trong cộng đồng phát triển, OpenClaw sử dụng cơ chế hàng đợi, cho phép các tác vụ được xử lý tuần tự theo mặc định, thay vì rơi vào tình trạng bất đồng bộ phức tạp, một vấn đề phổ biến ở nhiều hệ thống tác nhân hiện nay.

Bảng so sánh các điểm khác biệt cụ thể

Tính năng ChatGPT Agent OpenClaw Thời gian thiết lập 0 phút 30-60 phút Lưu trữ Điện toán đám mây (OpenAI) Máy tính cục bộ của người dùng Sự bền bỉ của bộ nhớ Dựa trên phiên sử dụng Liên tục Bảo mật dữ liệu Các quy trình trong điện toán đám mây Phụ thuộc vào máy cá nhân Tùy chỉnh Giới hạn Kiểm soát hoàn toàn Tích hợp công cụ Chỉ được lắp ráp sẵn Công cụ tùy chỉnh Cấu trúc chi phí Cố định 20 đô la/tháng Chỉ sử dụng API Kỹ năng về công nghệ cần thiết Không có Trung bình đến cao

OpenClaw phù hợp với đối tượng người dùng nào?

Dành cho các nhà phát triển cần tự động hóa liên tục: Nếu bạn đang chạy các tác vụ kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày, khả năng hoạt động liên tục của OpenClaw là một lựa chọn hợp lý.

Các nhóm người dùng cần bảo mật nghiêm ngặt: Dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, pháp lý, những lĩnh vực đòi hỏi dữ liệu phải gắn chặt với cơ sở hạ tầng.

Ai nên tiếp tục sử dụng ChatGPT Agent?

Dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật: Nếu bạn không muốn học cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc gỡ lỗi các tệp cấu hình, đây là lựa chọn duy nhất thực sự phù hợp với bạn.

Các nhiệm vụ nhanh chóng và đa dạng: Nghiên cứu, viết bài, phân tích, lên ý tưởng, ChatGPT Agent xử lý những việc này một cách xuất sắc.

Những người cần đảm bảo thông suốt dữ liệu và bảo mật: Cơ sở hạ tầng của OpenAI rất mạnh. Hệ thống có khả năng duy trì hoạt động liên tục 24/7

Xu hướng sử dụng với Open Claw và ChatGPT Agent

Có một điểm đó là, đến năm 2026 , khoảng cách khác biệt về nhu cầu sử dụng hai AI này đang có xu hướng thu hẹp lại từ cả hai phía.

OpenAI đang làm cho ChatGPT trở nên tự chủ hơn. Công ty này đang tập trung xây dựng các tác nhân nhấn mạnh vào hoạt động tự động, sử dụng công cụ và suy luận đa bước. Các tính năng như bộ nhớ và ngữ cảnh bền vững đang được cải thiện.

Trong khi đó, OpenClaw và các framework tương tự cũng dần trở nên dễ sử dụng hơn. Các cấu hình được xây dựng sẵn, dữ liệu tốt hơn và các tùy chọn triển khai đơn giản hơn đang dần xuất hiện. Các cuộc thảo luận trong cộng đồng cho thấy rằng “phần khó không phải là viết mã agent, mà là xử lý các hướng dẫn như các tác vụ có thể thực thi với các kiểm tra, trạng thái và tính năng phụ.”

ChatGPT Agent và OpenClaw đại diện cho hai cách tiếp cận khả thi đối với các tác nhân AI vào năm 2026. Một cách tiếp cận ưu tiên tính dễ sử dụng và khả năng truy cập. Cách tiếp cận còn lại ưu tiên tính kiểm soát và khả năng tùy chỉnh.

Lĩnh vực trợ lý ảo AI sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng vào năm 2026, sự lựa chọn giữa hai công nghệ này không còn phụ thuộc vào việc công cụ nào tốt hơn một cách khách quan, mà là việc lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

(Theo flypix.ai)﻿