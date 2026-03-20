Model AI bí ẩn tự nhận "không biết mình là ai": cả thế giới nghi là DeepSeek-V4, hóa ra là của Xiaomi

Ngày 11 tháng 3, một model AI không rõ danh tính mang tên Hunter Alpha bất ngờ xuất hiện trên OpenRouter, nền tảng cho phép các nhà phát triển truy cập hàng chục model AI qua một giao diện duy nhất.

Không có tên công ty, không có thông tin nhà phát triển, chỉ có một trang hồ sơ ghi vắn tắt các thông số kỹ thuật và dòng chú thích ngắn gọn từ phía nền tảng: "stealth model." Cộng đồng AI toàn cầu lập tức vào cuộc truy tìm.

Khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm trực tiếp và đặt câu hỏi thẳng về danh tính, Hunter Alpha đưa ra câu trả lời khiến không ít người phải tò mò: "Tôi chỉ biết tên của mình, quy mô tham số và độ dài cửa sổ ngữ cảnh."

Một model AI với quy mô hàng nghìn tỷ tham số, ngữ cảnh xử lý lên tới một triệu token, hoàn toàn miễn phí, nhưng lại tự nhận không biết mình là ai. Đó là đủ nguyên liệu để thổi bùng một làn sóng suy đoán trên khắp các diễn đàn công nghệ.

Manh mối đầu tiên và thuyết phục nhất trỏ thẳng về DeepSeek. Hunter Alpha tự nhận là "mô hình AI của Trung Quốc chủ yếu được huấn luyện ở Trung Quốc" và có khoảng dừng kiến thức vào tháng 5 năm 2025, trùng khớp với mốc thời gian mà chính chatbot của DeepSeek báo cáo.

Thông số một nghìn tỷ tham số kết hợp với cửa sổ ngữ cảnh đến một triệu token cũng khớp chính xác với những gì báo chí Trung Quốc dự đoán về DeepSeek-V4, model thế hệ tiếp theo được thị trường chờ đợi từ lâu và chưa có ngày ra mắt chính thức.

Nabil Haouam, một kỹ sư chuyên xây dựng hệ thống AI agent, nhận xét rằng sự kết hợp giữa context window một triệu token, khả năng suy luận và miễn phí hoàn toàn là điều gần như không tồn tại ở bất kỳ model frontier nào khác trên thị trường lúc đó.

Câu trả lời đến vào ngày hôm nay. Đội AI của Xiaomi mang tên MiMo lên tiếng xác nhận Hunter Alpha chính là bản thử nghiệm nội bộ sớm của MiMo-V2-Pro, model flagship mà công ty đang phát triển để làm "bộ não" cho các hệ thống AI agent thế hệ mới.

Người dẫn dắt đội MiMo là cô Luo Fuli, nhà cựu nghiên cứu của chính DeepSeek, người đã trực tiếp tham gia xây dựng DeepSeek R1 trước khi chuyển sang Xiaomi. Sự trùng hợp về khoảng dừng kiến thức và phong cách kỹ thuật giữa hai tổ chức, vì vậy, không hoàn toàn là ngẫu nhiên và dễ dàng làm người khác hiểu nhầm.

Nhìn lại, chiến thuật mà Xiaomi áp dụng không phải tiền lệ mới trong ngành. Tháng 2 trước đó, một model ẩn danh tên Pony Alpha

cũng xuất hiện trên OpenRouter theo cách tương tự, và năm ngày sau công ty Zhipu AI mới xác nhận đó là một phần của hệ thống GLM-5.

Mục đích của các "stealth launch" như vậy là thu thập phản hồi thực tế từ người dùng thật trong điều kiện tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng thương hiệu hay kỳ vọng được định hướng trước. Kết quả với Hunter Alpha cho thấy chiến thuật này hoạt động hiệu quả: model vượt một nghìn tỷ token sử dụng và đứng đầu bảng xếp hạng OpenRouter chỉ trong vài ngày, hoàn toàn dựa trên chất lượng thực chứ không phải tên tuổi.

Bà Luo Fuli gọi toàn bộ sự kiện này là "cuộc phục kích thầm lặng", không phải vì Xiaomi lên kế hoạch tạo ra làn sóng tò mò suy đoán, mà vì thị trường AI đang dịch chuyển từ mô hình chatbot sang AI agent nhanh đến mức chính những người trong cuộc cũng bất ngờ.

Với MiMo-V2-Pro, Xiaomi không chỉ muốn cạnh tranh trên bảng xếp hạng benchmark mà đang đặt cược vào làn sóng tiếp theo của AI, nơi model không còn trả lời câu hỏi mà bắt đầu tự mình thực thi các tác vụ phức tạp thay cho con người.



