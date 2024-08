Jerusalem Post: Thủ tướng Israel cân nhắc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo tờ Jerusalem Post ngày 3/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dự định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau khi ông Gallant trở về từ chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn do tình hình an ninh ngày càng căng thẳng ở Israel cùng các vụ ám sát ở Beirut (Liban) và Tehran (Iran).

Quyết định trì hoãn này được đưa ra do sự cảnh giác cao độ và sự chuẩn bị cần thiết đối với các phản ứng tiềm tàng từ Hezbollah và Iran trước các vụ ám sát. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố rằng: "Quyết định đã được đưa ra. Vấn đề không phải là có hay không mà là khi nào".

Tờ Thời báo Israel cùng ngày cũng dẫn nguồn tin trong nhóm cố vấn của Thủ tướng Netanyahu cho biết, sau khi thay thế Bộ trưởng Gallant, ông Netanyahu cũng có kế hoạch sa thải Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi và người đứng đầu Cơ quan An ninh nước này (Shin Bet) Ronen Bar, để ngăn chặn sự phản đối đối với cách ông Netanyahu xử lý các cuộc đàm phán con tin.

Trước đó vào tối 30/7, một cuộc họp an ninh cấp cao tại Israel đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào chỉ huy Hezbollhah ở Liban và lãnh đạo chính trị của Hamas ở Tehran. Các quan chức an ninh của Israel đã hối thúc Thủ tướng Netanyahu tận dụng động lực từ các cuộc tấn công này để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Tuy nhiên, phản ứng của ông Netanyahu tại cuộc họp đã khiến các quan chức an ninh thất vọng.

Cuộc họp diễn ra sau cuộc không kích vào Beirut khiến chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr thiệt mạng và vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Mặc dù Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Tehran, các sự kiện này đã tạo ra một cơ hội quan trọng để Israel đàm phán thỏa thuận với Hamas.

Theo Kênh 12, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận con tin, đã phát biểu tại cuộc họp rằng một thỏa thuận đã sẵn sàng và Israel cần phải chấp nhận nó. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã phản ứng dữ dội, chỉ trích các chỉ huy an ninh của mình và cho rằng họ là "những nhà đàm phán tồi".

Các quan chức an ninh Israel đã rời cuộc họp với kết luận rằng Thủ tướng Netanyahu không muốn có thỏa thuận vào thời điểm này. Một số nguồn tin còn khẳng định rằng Thủ tướng Netanyahu đã "từ bỏ các con tin".

Trong khi đó tờ tin tức Kan của Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu có kế hoạch thay thế Bộ trưởng Gallant, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi, và Giám đốc Shin Bet Ronen Bar bằng các quan chức mới, những người sẽ làm theo lệnh của ông. Ông Gideon Sa'ar, lãnh đạo đảng đối lập Hy vọng mới (New Hope), đã được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Israel, mặc dù ông Sa'ar đã phủ nhận điều này.