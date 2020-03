KCN Nam Tân Uyên (NTC) dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 100%

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) công bố báo cáo thường niên năm 2019 với lợi nhuận vượt xa kế hoạch đặt ra.



Cụ thể, theo báo cáo, doanh thu năm 2019 đạt gần 194 tỷ đồng, bằng 36% doanh thu đạt được năm 2018, trong đó doanh thu từu hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư đạt 184 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu năm 2019 giảm sâu so với năm 2018 do năm trước đó công ty ghi nhận khoản doanh thu gần 364 tỷ đồng từ Khu dân cư thuộc KCN Nam Tân Uyên.

Doanh thu giảm cũng kéo theo lợi nhuận giảm, tuy vậy lợi nhuận sau thuế năm 2019 cũng chỉ giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt 236,5 tỷ đồng, vượt hơn 81,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 147,8%. EPS đạt 14.782 đồng.

Với kết quả đạt được, Nam Tân Uyên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành 160 tỷ đồng tương ứng 67,6% tổng lợi nhuận cả năm chia cổ tức cho cổ đông – tương ứng tỷ lệ chi trả 100% tính trên 16 triệu cổ phần của công ty.

Số còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi (12,34 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (23,65 tỷ đồng), trích quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS và còn lại chuyển cho năm sau.



Trước đó Nam Tân Uyên đã chi đã tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 50% cho cổ đông. Nếu được Đại hội cổ đông sắp tới thông qua, Nam Tân Uyên sẽ còn chi thêm cổ tức tỷ lệ 50% còn lại.